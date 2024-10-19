В ЯНАО поисковики нашли живым мужчину пропавшего почти 1,5 месяца назад

Волонтеры поблагодарили всех, кто помогал в поисках
В Новом Уренгое (ЯНАО) нашли мужчину, которого поисковики разыскивали почти 1,5 месяца. Его местоположение было неизвестно с 8 сентября, сообщили в добровольном поисково-спасательном отряде «Ямал».
«Найден, жив! Спасибо всем, кто участвовал в поиске, делал репост и распространял информацию!» — написали в telegram-канале ДПСО «Ямал»
Денис Емков пропал в Новом Уренгое в начале сентября 2024 года. Его поиск вели волонтеры ДПСО «Ямал».
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