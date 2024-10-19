19 октября 2024
18 октября 2024

В ЯНАО поисковики нашли живым мужчину пропавшего почти 1,5 месяца назад

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры поблагодарили всех, кто помогал в поисках
Волонтеры поблагодарили всех, кто помогал в поисках Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) нашли мужчину, которого поисковики разыскивали почти 1,5 месяца. Его местоположение было неизвестно с 8 сентября, сообщили в добровольном поисково-спасательном отряде «Ямал». 

«Найден, жив! Спасибо всем, кто участвовал в поиске, делал репост и распространял информацию!» — написали в telegram-канале ДПСО «Ямал»

Денис Емков пропал в Новом Уренгое в начале сентября 2024 года. Его поиск вели волонтеры ДПСО «Ямал».

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В Новом Уренгое (ЯНАО) нашли мужчину, которого поисковики разыскивали почти 1,5 месяца. Его местоположение было неизвестно с 8 сентября, сообщили в добровольном поисково-спасательном отряде «Ямал».  «Найден, жив! Спасибо всем, кто участвовал в поиске, делал репост и распространял информацию!» — написали в telegram-канале ДПСО «Ямал» Денис Емков пропал в Новом Уренгое в начале сентября 2024 года. Его поиск вели волонтеры ДПСО «Ямал».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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