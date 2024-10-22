Челябинский губернатор Текслер представил новых глав и силовиков

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер озвучил новые назначения Фото:

В Челябинской области назначены новые главы четырех городов, а также новый прокурор региона и начальник областного главка полиции. Об этом заявил глава региона Алексей Текслер в ходе совещания, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Алексей Текслер проинформировал участников совещания о назначении нового прокурора области Игоря Донгаузера и начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области Сергея Космачева. Также изменения произошли в ряде крупных муниципалитетов: новые главы избраны в Златоусте, Озерске, Троицке, Миассе, и. о. обязанности главы Челябинска назначен Алексей Лошкин», — отметили в прессс-лужбе правительства региона.

Также на совещании Текслер поручил главам районов и городов оказать содействие призывной кампании. Кроме того, губернатор дал старт созданию четырех новых муниципалитетов.

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В Челябинской области назначены новые главы четырех городов, а также новый прокурор региона и начальник областного главка полиции. Об этом заявил глава региона Алексей Текслер в ходе совещания, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Алексей Текслер проинформировал участников совещания о назначении нового прокурора области Игоря Донгаузера и начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области Сергея Космачева. Также изменения произошли в ряде крупных муниципалитетов: новые главы избраны в Златоусте, Озерске, Троицке, Миассе, и. о. обязанности главы Челябинска назначен Алексей Лошкин», — отметили в прессс-лужбе правительства региона. Также на совещании Текслер поручил главам районов и городов оказать содействие призывной кампании. Кроме того, губернатор дал старт созданию четырех новых муниципалитетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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