Челябинский губернатор Текслер представил новых глав и силовиков

Алексей Текслер озвучил новые назначения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области назначены новые главы четырех городов, а также новый прокурор региона и начальник областного главка полиции. Об этом заявил глава региона Алексей Текслер в ходе совещания, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Алексей Текслер проинформировал участников совещания о назначении нового прокурора области Игоря Донгаузера и начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области Сергея Космачева. Также изменения произошли в ряде крупных муниципалитетов: новые главы избраны в Златоусте, Озерске, Троицке, Миассе, и. о. обязанности главы Челябинска назначен Алексей Лошкин», — отметили в прессс-лужбе правительства региона.

Также на совещании Текслер поручил главам районов и городов оказать содействие призывной кампании. Кроме того, губернатор дал старт созданию четырех новых муниципалитетов.