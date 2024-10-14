Мэром Миасса стал представитель автозавода «Урал» Ефименко

15 октября 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Юрий Ефименко стал новым мэром Миасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэром третьего по величине города Челябинской области Миасса 15 октября стал директор по связям с госструктурами автозавода «Урал» Юрий Ефименко. Об этом URA.RU сообщили в городском собрании депутатов. «За Ефименко отдали голос 20 из 24 депутатов горсобрания. Он наделен полномочиями главы Миасса сроком на пять лет», — сообщили в горсобрании. Соперниками Ефименко на выборах были гендиректор ООО «Аргус Групп М» Виктор Легенчук и руководитель аппарата мэрии Алексей Лепешков. Ефименко является депутатом горсобрания, однако перед выборами сложил полномочия. Он работал директором по взаимоотношениям с общественными и государственными структурами АО «Автомобильный завод «Урал». Новому мэру 44 года. На автозаводе работает 20 лет. Был юрисконсультом, заместителем директора по корпоративным и правовым вопросам, генеральным директором ООО «Социальный комплекс» (дочернее предприятие автозавода «УРАЛ»), в структуру которого входят ФОК «УРАЛ», дворец культуры автомобилестроителей, лагерь Феди Горелова, пансионат, база отдыха на озере Еланчик и другие объекты. Ефименко женат, у него трое детей. Предшественник Ефименко Егор Ковальчук оставил свой пост в июле. Он стал председателем правительства ЛНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэром третьего по величине города Челябинской области Миасса 15 октября стал директор по связям с госструктурами автозавода «Урал» Юрий Ефименко. Об этом URA.RU сообщили в городском собрании депутатов. «За Ефименко отдали голос 20 из 24 депутатов горсобрания. Он наделен полномочиями главы Миасса сроком на пять лет», — сообщили в горсобрании. Соперниками Ефименко на выборах были гендиректор ООО «Аргус Групп М» Виктор Легенчук и руководитель аппарата мэрии Алексей Лепешков. Ефименко является депутатом горсобрания, однако перед выборами сложил полномочия. Он работал директором по взаимоотношениям с общественными и государственными структурами АО «Автомобильный завод «Урал». Новому мэру 44 года. На автозаводе работает 20 лет. Был юрисконсультом, заместителем директора по корпоративным и правовым вопросам, генеральным директором ООО «Социальный комплекс» (дочернее предприятие автозавода «УРАЛ»), в структуру которого входят ФОК «УРАЛ», дворец культуры автомобилестроителей, лагерь Феди Горелова, пансионат, база отдыха на озере Еланчик и другие объекты. Ефименко женат, у него трое детей. Предшественник Ефименко Егор Ковальчук оставил свой пост в июле. Он стал председателем правительства ЛНР.