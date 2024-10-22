Такой метод менее травматичен для пациентов, чем обычные вмешательства
В Тобольске в ОБ №3 начали проводить новую операцию по лечению варикоза пищевода. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, такой метод менее травматичен, чем обычные вмешательства.
«Операция по легированию — это передовая процедура, которая помогает не только остановить активное кровотечение, но и снизить риск повторных эпизодов. Этот метод, по сравнению с традиционными хирургическими техниками, гораздо менее травматичен для пациентов и позволяет быстро восстановиться после процедуры», — рассказали в депздраве.
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