22 октября 2024

В Тюменской области начали проводить уникальную операцию по лечению варикоза

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Такой метод менее травматичен для пациентов, чем обычные вмешательства
Такой метод менее травматичен для пациентов, чем обычные вмешательства Фото:

В Тобольске в ОБ №3 начали проводить новую операцию по лечению варикоза пищевода. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, такой метод менее травматичен, чем обычные вмешательства.

«Операция по легированию — это передовая процедура, которая помогает не только остановить активное кровотечение, но и снизить риск повторных эпизодов. Этот метод, по сравнению с традиционными хирургическими техниками, гораздо менее травматичен для пациентов и позволяет быстро восстановиться после процедуры», — рассказали в депздраве.

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В Тобольске в ОБ №3 начали проводить новую операцию по лечению варикоза пищевода. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, такой метод менее травматичен, чем обычные вмешательства. «Операция по легированию — это передовая процедура, которая помогает не только остановить активное кровотечение, но и снизить риск повторных эпизодов. Этот метод, по сравнению с традиционными хирургическими техниками, гораздо менее травматичен для пациентов и позволяет быстро восстановиться после процедуры», — рассказали в депздраве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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