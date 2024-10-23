В Тюмени в микрорайоне Мыс построят крупную школу

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Школа будет рассчитана на 1200 человек
Школа будет рассчитана на 1200 человек Фото:

В Тюмени в микрорайоне Мыс в районе улиц Кулибина — Ермака — Судоремонтная построят школу на 1200 мест. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

«Перспективными планами строительства объектов образования города Тюмени предусмотрено строительство школы на 1200 учебных мест (район ул. Кулибина — Ермака — Судоремонтная — Ермака). Вопрос строительства данной школы будет рассмотрен после завершения мероприятий по первостепенным объектам, реализация которых ведется или по которым имеется разработанная проектная документация», — сообщили в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что  районе улиц Второй Луговой — Береговой до 2033 года планируют построить многоэтажные дома. Также в микрорайоне хотят оборудовать два детских сада и школу на 1800 человек.

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В Тюмени в микрорайоне Мыс в районе улиц Кулибина — Ермака — Судоремонтная построят школу на 1200 мест. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. «Перспективными планами строительства объектов образования города Тюмени предусмотрено строительство школы на 1200 учебных мест (район ул. Кулибина — Ермака — Судоремонтная — Ермака). Вопрос строительства данной школы будет рассмотрен после завершения мероприятий по первостепенным объектам, реализация которых ведется или по которым имеется разработанная проектная документация», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что  районе улиц Второй Луговой — Береговой до 2033 года планируют построить многоэтажные дома. Также в микрорайоне хотят оборудовать два детских сада и школу на 1800 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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