Тюменцы раскупили билеты на спектакль петербургского театра

В Тюмени три раза покажут спектакль «Вафельное сердце» (архивное фото)
В Тюмени выступит театр из Санкт-Петербурга со спектаклем «Вафельное сердце». Жители города раскупили билеты на одно из представлений. Информация об этом представлена на сайте городской кассы по продаже билетов.
«Спектакль „Вафельное сердце“ пройдет три раза за 30 и 31 октября. На одно из представлений 31 октября билетов в продаже нет», — отражается на сайте.
Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменцы раскупают места на популярный новогодний спектакль «Щелкунчик». Среди выкупленных билетов — самые дорогие, расположенные на центральных местах в партере.
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