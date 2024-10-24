24 октября 2024

На СВО погиб штурмовик из Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина проживал в Сладковском районе
Мужчина проживал в Сладковском районе Фото:

На спецоперации погиб житель Сладковского района (Тюменская область) Иван Мельник. Об этом сообщил глава районной администрации Александр Иванов.

«С глубокой скорбью сообщаю о трагической гибели нашего земляка, солдата Ивана Мельника, который отдал свою жизнь, защищая нашу Родину в должности номера расчёта штурмовой группы. Иван проявил истинный героизм. Его подвиг навсегда останется в наших сердцах, а память о нем будет жить среди нас», — сообщил глава района.

Ранее агентство писало о том, что в Ишимском районе состоялись похороны Александра Пономарева, который погиб во время выполнения боевых задач специальной военной операции. Похороны состоялись 23 октября.

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На спецоперации погиб житель Сладковского района (Тюменская область) Иван Мельник. Об этом сообщил глава районной администрации Александр Иванов. «С глубокой скорбью сообщаю о трагической гибели нашего земляка, солдата Ивана Мельника, который отдал свою жизнь, защищая нашу Родину в должности номера расчёта штурмовой группы. Иван проявил истинный героизм. Его подвиг навсегда останется в наших сердцах, а память о нем будет жить среди нас», — сообщил глава района. Ранее агентство писало о том, что в Ишимском районе состоялись похороны Александра Пономарева, который погиб во время выполнения боевых задач специальной военной операции. Похороны состоялись 23 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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