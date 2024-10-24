На СВО погиб штурмовик из Тюменской области

На спецоперации погиб житель Сладковского района (Тюменская область) Иван Мельник. Об этом сообщил глава районной администрации Александр Иванов.
«С глубокой скорбью сообщаю о трагической гибели нашего земляка, солдата Ивана Мельника, который отдал свою жизнь, защищая нашу Родину в должности номера расчёта штурмовой группы. Иван проявил истинный героизм. Его подвиг навсегда останется в наших сердцах, а память о нем будет жить среди нас», — сообщил глава района.
Ранее агентство писало о том, что в Ишимском районе состоялись похороны Александра Пономарева, который погиб во время выполнения боевых задач специальной военной операции. Похороны состоялись 23 октября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!