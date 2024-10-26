Появились подробности жизни одного из сбежавших из липецкой колонии

Один из сбежавших из колонии в Липецкой области, Тургун Абдуллаев, в 2022 году уже был оштрафован за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации. В прошлом году Абдуллаеву пришлось заплатить 2000 рублей за то, что он не покинул Россию по окончании разрешенного срока пребывания.
«В 2022 году Тургуна Абдуллаева оштрафовали на две тысячи рублей за уклонение от выезда из РФ по истечении срока пребывания» — сообщил RT. Отмечается, что годом позже мужчина был осужден за изнасилование.
Вечером 25 октября в Липецкой области шестеро заключенных сбежали из ИК-2. Для побега они прорыли 37-метровый канал под землей.
В настоящий момент правоохранительные органы продолжают поиски сбежавших заключенных. Двух заключенных, совершивших побег из колонии в Липецкой области, задержали в соседней Тамбовской. Отмечается, что они пытались оказать сопротивление полицейским.
Два замначальника липецкой ИК-2 попали под проверку. Следователи выясняют, как они допустили побег заключенных.
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