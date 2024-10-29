Свердловский облсуд оставил челябинского экс-губернатора под арестом

29 октября 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Вышестоящий суд не изменил решения об аресте Михаила Юревича Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Свердловский областной суд 29 октября рассмотрел жалобу адвокатов бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича на очередное решение о его аресте (решением Ленинского райсуда Екатеринбурга Юревича арестовали заочно). Как сообщили URA.RU в суде, решение оспорить не удалось. «Решение нижестоящей инстанции оставлено без изменений», — пояснили агентству в пресс-службе суда. Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес постановление о заочном аресте Юревича 7 октября. Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес постановление о заочном аресте Юревича 7 октября. С момента задержания после пересечения границы РФ он проведет в СИЗО два месяца. Этот же суд ранее заочно арестовал бывшего водителя челябинского экс-губернатора Александра Москалюка, проходившего по делу о взятках в качестве свидетеля. Вдобавок ко всему мужчину объявили в федеральный розыск. Адвокат Трунов, комментируя арест Москалюка, отметил, что следствие разрешило тому выехать за рубеж на лечение. Вернуться в РФ обвиняемый пока не может по состоянию здоровья. Уголовное дело в отношении Юревича по факту коррупции было реанимировано после национализации «Макфы». Предварительно, бывшего главу региона обвиняют в получении крупных взяток от представителей дорожного бизнеса на 3,4 млрд рублей и от экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко на 23 млн рублей. В качестве фигурантов по делу проходят бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов со своей тещей Маргаритой Бутаковой и менеджер «Макфы» Андрей Чуркин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд 29 октября рассмотрел жалобу адвокатов бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича на очередное решение о его аресте (решением Ленинского райсуда Екатеринбурга Юревича арестовали заочно). Как сообщили URA.RU в суде, решение оспорить не удалось. «Решение нижестоящей инстанции оставлено без изменений», — пояснили агентству в пресс-службе суда. Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес постановление о заочном аресте Юревича 7 октября. Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес постановление о заочном аресте Юревича 7 октября. С момента задержания после пересечения границы РФ он проведет в СИЗО два месяца. Этот же суд ранее заочно арестовал бывшего водителя челябинского экс-губернатора Александра Москалюка, проходившего по делу о взятках в качестве свидетеля. Вдобавок ко всему мужчину объявили в федеральный розыск. Адвокат Трунов, комментируя арест Москалюка, отметил, что следствие разрешило тому выехать за рубеж на лечение. Вернуться в РФ обвиняемый пока не может по состоянию здоровья. Уголовное дело в отношении Юревича по факту коррупции было реанимировано после национализации «Макфы». Предварительно, бывшего главу региона обвиняют в получении крупных взяток от представителей дорожного бизнеса на 3,4 млрд рублей и от экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко на 23 млн рублей. В качестве фигурантов по делу проходят бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов со своей тещей Маргаритой Бутаковой и менеджер «Макфы» Андрей Чуркин.