В Златоусте пьяная женщина погибла после падения с лестницы

30 октября 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Женщина сильно ударилась головой при падении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте суд вынес приговор пьяному мужчине, который толкнул также пьяную знакомую на лестнице. Она упала и ударилась головой, а затем скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Суд назначил мужчине наказание в виде одного года шести месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы ежемесячно», — рассказали в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что трагедия произошла 15 августа в одном из подъездов. Мужчина и женщина, оба в состоянии алкогольного опьянения, поссорились, и он толкнул ее. Женщина скатилась вниз по лестнице и ударилась головой о бетонный пол, получив закрытую черепно-мозговую травму. Через два дня она скончалась в больнице. Мужчина полностью признал свою вину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте суд вынес приговор пьяному мужчине, который толкнул также пьяную знакомую на лестнице. Она упала и ударилась головой, а затем скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Суд назначил мужчине наказание в виде одного года шести месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы ежемесячно», — рассказали в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что трагедия произошла 15 августа в одном из подъездов. Мужчина и женщина, оба в состоянии алкогольного опьянения, поссорились, и он толкнул ее. Женщина скатилась вниз по лестнице и ударилась головой о бетонный пол, получив закрытую черепно-мозговую травму. Через два дня она скончалась в больнице. Мужчина полностью признал свою вину.