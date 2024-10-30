В Златоусте пьяная женщина погибла после падения с лестницы

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Алексей Текслер в центре военно-патриотического воспитания «Авангард». Челябинск, коридор, строительные материалы, стройка, лестница
Женщина сильно ударилась головой при падении Фото:

В Златоусте суд вынес приговор пьяному мужчине, который толкнул также пьяную знакомую на лестнице. Она упала и ударилась головой, а затем скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Суд назначил мужчине наказание в виде одного года шести месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы ежемесячно», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что трагедия произошла 15 августа в одном из подъездов. Мужчина и женщина, оба в состоянии алкогольного опьянения, поссорились, и он толкнул ее. Женщина скатилась вниз по лестнице и ударилась головой о бетонный пол, получив закрытую черепно-мозговую травму. Через два дня она скончалась в больнице. Мужчина полностью признал свою вину.

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В Златоусте суд вынес приговор пьяному мужчине, который толкнул также пьяную знакомую на лестнице. Она упала и ударилась головой, а затем скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Суд назначил мужчине наказание в виде одного года шести месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы ежемесячно», — рассказали в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что трагедия произошла 15 августа в одном из подъездов. Мужчина и женщина, оба в состоянии алкогольного опьянения, поссорились, и он толкнул ее. Женщина скатилась вниз по лестнице и ударилась головой о бетонный пол, получив закрытую черепно-мозговую травму. Через два дня она скончалась в больнице. Мужчина полностью признал свою вину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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