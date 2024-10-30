В Златоусте пьяная женщина погибла после падения с лестницы

В Златоусте суд вынес приговор пьяному мужчине, который толкнул также пьяную знакомую на лестнице. Она упала и ударилась головой, а затем скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Суд назначил мужчине наказание в виде одного года шести месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы ежемесячно», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В ведомстве добавили, что трагедия произошла 15 августа в одном из подъездов. Мужчина и женщина, оба в состоянии алкогольного опьянения, поссорились, и он толкнул ее. Женщина скатилась вниз по лестнице и ударилась головой о бетонный пол, получив закрытую черепно-мозговую травму. Через два дня она скончалась в больнице. Мужчина полностью признал свою вину.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!