В Челябинске в середине сентября 16 домов остаются без горячей воды после опрессовки

В Челябинске в середине сентября к горячему водоснабжению после опрессовки не подключены 16 многоэтажных домов, бойлеры неисправны еще в 34 домах. Об этом сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов, сообщил корреспондент URA.RU.
«После проведения опрессовок все 6400 домов в Челябинске подключили к горячей воде. Но еще остаются 16 аварийных ситуаций, бойлеры неисправны в 34 домах», — сообщил Астахов на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU с места события.
Аварийные ситуации в домах будут устранены сегодня-завтра. За исправность бойлеров отвечают управляющие компании, и сроки ремонта они называют разные, отметил Астахов. «Разные сроки дают управляющие компании, но здесь очень активно включена в процесс прокуратура города», — отметил Астахов. Глава Челябинска Алексей Лошкин потребовал «не слезать с них, пока проблема не будет устранена». «Эта неделя у нас еще теплая. Дальше, по прогнозу, начинается понижение температуры. Нужно принимать решение о начале отопительного сезона. Не слезайте с них [управляющих компаний], пока проблема не будет решена», — отметил Лошкин.
В Челябинске 22 сентября отопление уже включено в десяти школах и 15 больницах. Также отопление включено в 127 детских садах, или в 35% от их общего количества.
Первый этап гидравлических испытаний в Челябинске в этом году начался 20 мая. Последний шестой этап завершился 27 августа, сообщил ранее Астахов на аппаратном совещании. В конце августа от горячего водоснабжения в Челябинске были отключены 172 дома.
