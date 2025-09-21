21 сентября 2025

В Челябинске начнут подготовку дорожной техники к зиме

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На дорожной технике заменят оборудование на зимнее
На дорожной технике заменят оборудование на зимнее Фото:

В Челябинске начнется переоборудование дорожной техники с летнего режима на зимний. Об этом сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев на аппаратном совещании у главы города Алексея Лошкина, передает корреспондент URA.RU.

«С учетом планируемого на следующей неделе значительного понижения температуры планируем переоборудовать часть комбинированных дорожных машин в зимний режим их эксплуатации и продолжить до наступления устойчивых отрицательных температур», — отметил Агеев.

Агеев добавил, что в предстоящие дни на дорогах Челябинска будут одновременно проводиться летнее содержание дорожных поверхностей, при этом техника параллельно начнет готовиться к предстоящему похолоданию. Таким образом дорожники планируют заблаговременно быть готовыми к возможному выпадению снега, который, как обещают синоптики, может появиться в регионе уже в ближайшие недели.

Минувшей осенью глава города Лошкин поручил дорожникам заранее готовиться к предстоящему похолоданию и осадкам. Так, после зимних снегопадов февраля 2025 года на городские улицы вышла вся имеющаяся дорожная техника, чтобы быстрее справиться с объемами работы.

Летом в Челябинске прошел парад дорожной техники, где были продемонстрированы последние достижения в сфере обслуживания территорий. В начале сентября столица региона получила новые машины: шесть вакуумных подметально-уборочных машин, которые предназначены для очистки внутриквартальных дорог, подъездных путей к контейнерным площадкам и парков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске начнется переоборудование дорожной техники с летнего режима на зимний. Об этом сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев на аппаратном совещании у главы города Алексея Лошкина, передает корреспондент URA.RU. «С учетом планируемого на следующей неделе значительного понижения температуры планируем переоборудовать часть комбинированных дорожных машин в зимний режим их эксплуатации и продолжить до наступления устойчивых отрицательных температур», — отметил Агеев. Агеев добавил, что в предстоящие дни на дорогах Челябинска будут одновременно проводиться летнее содержание дорожных поверхностей, при этом техника параллельно начнет готовиться к предстоящему похолоданию. Таким образом дорожники планируют заблаговременно быть готовыми к возможному выпадению снега, который, как обещают синоптики, может появиться в регионе уже в ближайшие недели. Минувшей осенью глава города Лошкин поручил дорожникам заранее готовиться к предстоящему похолоданию и осадкам. Так, после зимних снегопадов февраля 2025 года на городские улицы вышла вся имеющаяся дорожная техника, чтобы быстрее справиться с объемами работы. Летом в Челябинске прошел парад дорожной техники, где были продемонстрированы последние достижения в сфере обслуживания территорий. В начале сентября столица региона получила новые машины: шесть вакуумных подметально-уборочных машин, которые предназначены для очистки внутриквартальных дорог, подъездных путей к контейнерным площадкам и парков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...