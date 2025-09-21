В Челябинске начнут подготовку дорожной техники к зиме

В Челябинске начнется переоборудование дорожной техники с летнего режима на зимний. Об этом сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев на аппаратном совещании у главы города Алексея Лошкина, передает корреспондент URA.RU.
«С учетом планируемого на следующей неделе значительного понижения температуры планируем переоборудовать часть комбинированных дорожных машин в зимний режим их эксплуатации и продолжить до наступления устойчивых отрицательных температур», — отметил Агеев.
Агеев добавил, что в предстоящие дни на дорогах Челябинска будут одновременно проводиться летнее содержание дорожных поверхностей, при этом техника параллельно начнет готовиться к предстоящему похолоданию. Таким образом дорожники планируют заблаговременно быть готовыми к возможному выпадению снега, который, как обещают синоптики, может появиться в регионе уже в ближайшие недели.
Минувшей осенью глава города Лошкин поручил дорожникам заранее готовиться к предстоящему похолоданию и осадкам. Так, после зимних снегопадов февраля 2025 года на городские улицы вышла вся имеющаяся дорожная техника, чтобы быстрее справиться с объемами работы.
Летом в Челябинске прошел парад дорожной техники, где были продемонстрированы последние достижения в сфере обслуживания территорий. В начале сентября столица региона получила новые машины: шесть вакуумных подметально-уборочных машин, которые предназначены для очистки внутриквартальных дорог, подъездных путей к контейнерным площадкам и парков.
