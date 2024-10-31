Предотвращение прорыва ВСУ в Курскую область и освобождение Ясной Поляны: главное об СВО 31 октября

ВС РФ предотвратили прорыв ВСУ через госграницу в Курской области. Группировка «Восток» освободила Ясную Поляну. За октябрь российская армия добилась самых крупных территориальных успехов на востоке ДНР с начала СВО. Главное о спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Предотвращение прорыва ВСУ в Курскую область
Российские силы успешно предотвратили попытку ВСУ прорваться через государственную границу в районе населенного пункта Новый Путь в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что в результате столкновения украинская сторона потеряла около 10 бойцов убитыми и пострадавшими.
ВС РФ освободили Ясную Поляну в ДНР
«Восток» освободила населенный пункт Ясная Поляна в ДНР. Об этом заявили в МО РФ.
Украина применяет американские «Свитчблейды»
ВСУ начали использовать дроны-камикадзе Switchblade 600 в зоне спецоперации. Новая модификация американского беспилотника способна действовать на расстоянии более 40 километров и уже была зафиксирована на донецком направлении.
Пакет помощи Украине на 500 млн долларов
В новый пакет помощи Украине от Норвегии, размером в 500 миллионов долларов, войдут F-16 и системы ПВО NASAMS. Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.
В Харьковской области не хватает моргов для военных ВСУ
На подконтрольной Украине части Харьковской области фиксируется проблема катастрофического отсутствия мест для хранения тел бойцов ВСУ. Тела в большом количестве поступают с волчанского, купянского и курского направлений фронта, передает ТАСС слова замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгения Лисняка.
Крупнейшие успехи ВС РФ за все время СВО
За октябрь 2024 года ВС РФ добились самых крупных территориальных успехов на фронте СВО с лета 2022. Об этом сообщили в The New York Times со ссылкой на свои исследования.
«В октябре Россия добилась самых крупных территориальных успехов с лета 2022 года», — сообщили в американском издании. По их данным, за прошедший месяц ВС РФ заняли 414 квадратных метров только в восточной части ДНР.
Обвал южнодонецкого фронта
После освобождения Угледара южнодонецкий фронт ВСУ обвалился, и этому есть четыре причины, среди которых:
- У ВСУ кончаются подготовленные бойцы;
- ВС РФ перестали штурмовать населенные пункты в лоб и теперь проводят хорошо спланированные операции;
- Российская армия научилась противостоять дронам;
- Отсутствие серьезных укреплений, минных полей и огневых точек украинских войск в регионе.
ВС РФ выбивают военных ВСУ на кураховском направлении
Российские войска успешно продолжают наступление на фронте благодаря высокому темпу операций. Противник не успевает подготовиться к стремительным броскам штурмовиков ВС РФ, сообщил командир штурмового взвода огневой поддержки с позывным Панама.
«Так как наша армия по всем фронтам идет стремительно, они не успевают просто подготовить оборонительные сооружения. Немножко были окопы, немножко были блиндажи», — рассказал Панама в беседе с «Пятым каналом».
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