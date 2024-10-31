31 октября 2024

В Тюменской области ограничат движение по федеральной трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение ограничат 1 ноября вечером
Движение ограничат 1 ноября вечером Фото:

В Тюменской области перекроют движение автодороги Богандинский — Червишево — Чаплык в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

«С 20:00 до 07:00 1 ноября будет перекрываться движение на 1-м километре региональной дороги Богандинский — Червишево — Чаплык, в связи с монтажом балок путепровода через железную дорогу в п. Богандинский, строящегося в рамках реконструкции федеральной дороги Тюмень — Омск», — сообщили в ведомстве. Перекрытие будет осуществляться промежутками по 20 — 40 минут с интервалами для пропуска транспорта.

На участке будет дежурить наряд ДПС. Водителей просят заранее выбирать маршрут и соблюдать правила ПДД.

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В Тюменской области перекроют движение автодороги Богандинский — Червишево — Чаплык в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. «С 20:00 до 07:00 1 ноября будет перекрываться движение на 1-м километре региональной дороги Богандинский — Червишево — Чаплык, в связи с монтажом балок путепровода через железную дорогу в п. Богандинский, строящегося в рамках реконструкции федеральной дороги Тюмень — Омск», — сообщили в ведомстве. Перекрытие будет осуществляться промежутками по 20 — 40 минут с интервалами для пропуска транспорта. На участке будет дежурить наряд ДПС. Водителей просят заранее выбирать маршрут и соблюдать правила ПДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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