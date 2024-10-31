В Тюменской области ограничат движение по федеральной трассе

В Тюменской области перекроют движение автодороги Богандинский — Червишево — Чаплык в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
«С 20:00 до 07:00 1 ноября будет перекрываться движение на 1-м километре региональной дороги Богандинский — Червишево — Чаплык, в связи с монтажом балок путепровода через железную дорогу в п. Богандинский, строящегося в рамках реконструкции федеральной дороги Тюмень — Омск», — сообщили в ведомстве. Перекрытие будет осуществляться промежутками по 20 — 40 минут с интервалами для пропуска транспорта.
На участке будет дежурить наряд ДПС. Водителей просят заранее выбирать маршрут и соблюдать правила ПДД.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!