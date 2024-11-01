Россияне за год съели рекордное количество мороженого за всю современную историю

© Служба новостей «URA.RU»
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Производители отвечают на спрос россиян на мороженое увеличением производства
Производители отвечают на спрос россиян на мороженое увеличением производства Фото:

В России в этом году произвели на 24% больше мороженого. Такой прирост связан с тем, что люди стали чаще потреблять это холодный десерт, рассказал корреспонденту URA.RU в интервью генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов.

По данным эксперта, в 2023 году объемы спроса на мороженое были практически рекордными за всю современную историю России. Этот год не отстает — ситуация складывается аналогичным образом — компании произвели на 24% больше этого товара. Кстати, любят российское мороженое не только в нашей стране — его также экспортируют в другие страны.

«Одна из них — Китай. Но нужно понимать, что, несмотря на огромное население, молочная продукция в рационах жителей Поднебесной — это не самый традиционный продукт. Доля растет, потребление растет, в том числе мороженого. Правда, если говорить об абсолютных цифрах, то это относительно небольшой объем», — отмечает Артем Белов.

Ранее гендиректор «Союзмолоко» отметил в разговоре с URA.RU, что увеличение спроса на мороженое, творожные сыры и другую продукцию, где используют сливки, привело к подорожанию сливочного масла из-за дополнительного спроса.

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В России в этом году произвели на 24% больше мороженого. Такой прирост связан с тем, что люди стали чаще потреблять это холодный десерт, рассказал корреспонденту URA.RU в интервью генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов. По данным эксперта, в 2023 году объемы спроса на мороженое были практически рекордными за всю современную историю России. Этот год не отстает — ситуация складывается аналогичным образом — компании произвели на 24% больше этого товара. Кстати, любят российское мороженое не только в нашей стране — его также экспортируют в другие страны. «Одна из них — Китай. Но нужно понимать, что, несмотря на огромное население, молочная продукция в рационах жителей Поднебесной — это не самый традиционный продукт. Доля растет, потребление растет, в том числе мороженого. Правда, если говорить об абсолютных цифрах, то это относительно небольшой объем», — отмечает Артем Белов. Ранее гендиректор «Союзмолоко» отметил в разговоре с URA.RU, что увеличение спроса на мороженое, творожные сыры и другую продукцию, где используют сливки, привело к подорожанию сливочного масла из-за дополнительного спроса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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