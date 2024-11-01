Жене челябинского экс-замминистра не вернули взысканные по делу супруга миллионы

01 ноября 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Жена экс-замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина, осужденного на 12 лет за получение взяток, не смогла вернуть взысканные по уголовному делу мужа 11 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Суд кассационной инстанции с учетом позиции прокурора согласился с выводами областного суда, отметив, что обращение в доход государства имущества бывшего служащего, сокрытого от декларирования путем регистрации на близких родственников, отвечает требованиям закона и согласуется с общепринятыми стандартами в сфере противодействия коррупции. Решение суда признано законным и обоснованным, в удовлетворении жалобы отказано», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Белавкин приобрел дорогостоящее имущество (Toyota Land Cruiser Prado, земельный участок площадью 1045 квадратных метров с домом) еще во время госслужбы. При этом оформил покупки на родителей. Таким образом они не отразились в его декларации о доходах. В ходе проверки выявился факт несоответствия. К тому времени дорогостоящий внедорожник был продан. Белавкин был задержан сотрудниками УФСБ в июне 2021 года. Его вывели в наручниках прямиком из здания министерства, где как раз шла коллегия. Чиновника обвинили в получении взяток. В суде удалось доказать, что Белавкин обогатился на реализации контракта на строительство котельной в Бердяуше. По итогу уже бывший замминистра получил 13 лет колонии. Вдобавок к этому ему присудили выплачивать 47-миллионный штраф. В апелляции срок снизили до 12 лет, а штраф до 41 млн рублей. Адвокаты Белавкина безуспешно пытались обжаловать приговор Центрального райсуда в кассации. Юристы планируют обращаться в Верховный суд РФ.