В Тобольске вручили ордена Мужества семьям, погибших на СВО военных

Орден вручают посмертно
Глава Тобольска Петр Вагин вручил родственникам погибших на СВО военных ордена Мужества. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале.
«Вместе с военным комиссаром города Тобольска и Тобольского района Алексеем Бердиным вручили ордена Мужества семьям участников специальной военной операции, погибшим при исполнении воинского долга. Орденами Мужества посмертно награждены Сергей Дудников, Анатолий Августов, Рустам Утенеев», — рассказал Вагин.
Ранее такой награды был удостоен бывший начальник тюменского отдела полиции Юрий Фоминцев. Мужчина также погиб, участвуя в СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!