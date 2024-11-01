В Тобольске вручили ордена Мужества семьям, погибших на СВО военных

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Орден вручают посмертно
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Глава Тобольска Петр Вагин вручил родственникам погибших на СВО военных ордена Мужества. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале.

«Вместе с военным комиссаром города Тобольска и Тобольского района Алексеем Бердиным вручили ордена Мужества семьям участников специальной военной операции, погибшим при исполнении воинского долга. Орденами Мужества посмертно награждены Сергей Дудников, Анатолий Августов, Рустам Утенеев», — рассказал Вагин.

Ранее такой награды был удостоен бывший начальник тюменского отдела полиции Юрий Фоминцев. Мужчина также погиб, участвуя в СВО.

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Глава Тобольска Петр Вагин вручил родственникам погибших на СВО военных ордена Мужества. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале. «Вместе с военным комиссаром города Тобольска и Тобольского района Алексеем Бердиным вручили ордена Мужества семьям участников специальной военной операции, погибшим при исполнении воинского долга. Орденами Мужества посмертно награждены Сергей Дудников, Анатолий Августов, Рустам Утенеев», — рассказал Вагин. Ранее такой награды был удостоен бывший начальник тюменского отдела полиции Юрий Фоминцев. Мужчина также погиб, участвуя в СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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