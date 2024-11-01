01 ноября 2024

Тюменские рыбаки показали свои уловы перед закрытием сезона. Фото

В Тюмени рыбаки наловили щук, язей и судаков перед закрытием сезона жидкой воды
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменские рыбаки закрывают очередной сезон и ждут крепкого льда
Тюменские рыбаки закрывают очередной сезон и ждут крепкого льда Фото:

В Тюменской области закрывается сезон жидкой воды, а рыбаки ждут становления льда. Любители рыбалки делятся в соцсетях своими последними уловами.

«Закрыл сезон жидкой воды ! Рыбалка удалась. Ждем лед», — такой пост разместил в группе «Рыбалка в Тюмени и Тюменской области» пользователь Maxim Ov.

В последние дни сезона тюменские рыбаки ловят щуку, язя, судака и окуня. Снимками они делятся с собратьями по хобби.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области закрывается сезон жидкой воды, а рыбаки ждут становления льда. Любители рыбалки делятся в соцсетях своими последними уловами. «Закрыл сезон жидкой воды ! Рыбалка удалась. Ждем лед», — такой пост разместил в группе «Рыбалка в Тюмени и Тюменской области» пользователь Maxim Ov. В последние дни сезона тюменские рыбаки ловят щуку, язя, судака и окуня. Снимками они делятся с собратьями по хобби.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...