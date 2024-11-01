Тюменские рыбаки закрывают очередной сезон и ждут крепкого льда
В Тюменской области закрывается сезон жидкой воды, а рыбаки ждут становления льда. Любители рыбалки делятся в соцсетях своими последними уловами.
«Закрыл сезон жидкой воды ! Рыбалка удалась. Ждем лед», — такой пост разместил в группе «Рыбалка в Тюмени и Тюменской области» пользователь Maxim Ov.
В последние дни сезона тюменские рыбаки ловят щуку, язя, судака и окуня. Снимками они делятся с собратьями по хобби.
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