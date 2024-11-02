Жительница Курганской области устроила себе шопинг, присвоив карту покойницы

В Кетовском округе Курганской области 37-летняя женщина устроила шопинг на деньги умершей приятельницы, присвоив себе ее банковскую карту. Об этом случае сообщает региональное УМВД.
«В полицию Кетовского округа поступили сведения о том, что с банковской карты скончавшейся 62-летней местной жительницы похищены деньги. Установлено, что еще при жизни потерпевшая, оказавшись в больнице, передала свою карту приятельнице, чтобы та купила ей продукты. Вскоре пациентка умерла в медучреждении», — сообщает пресс-служба УМВД.
Узнав о смерти знакомой, злоумышленница решила оставить ее банковскую карту себе. Она стала оплачивать ею свои покупки, снимать с нее деньги. В общей сложности она потратила более 30 тысяч рублей с карты покойной.
Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи с банковского счета. Злоумышленница может получить срок до шести лет. Своей дальнейшей участи она дожидается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее URA.RU писало о краже денег умершей пациентки, которую совершила медработник. Случай также произошел в Кетовском округе.
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