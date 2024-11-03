Послы РФ разозлились на британского дипломата, принижавшего Красную Армию

Посольство РФ в Сербии возмутилось статьей посла Великобритании в Белграде Эдварда Фергюсона, который, обращаясь к сербским читателям, попытался переосмыслить историческую роль Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии в освобождении Белграда, при этом акцентируя внимание на роли Великобритании. Представители дипмиссии отметили, что попытка посла Фергюсона переписать историю выглядит неубедительно.
«Поразительно, с каким достойным лучшего применения „энтузиазмом“ британский посол в Сербии Эдвард Фергюсон взялся за откровенно сомнительную миссию: в качестве выразителя текущих недобросовестных идей „коллективного Запада“ обратиться к сербским читателям <...> Постараться, с одной стороны, бросить тень на подвиги Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии, а с другой — искусственно „приподнять“ вклад Лондона в зачистку сербской земли от гитлеровцев», — отметили представители в российском посольстве на сайте дипмиссии. Свой материал Фергюсон приурочил к 80-летию освобождения Белграда от нацистских захватчиков.
Там же отметили, что такой подход может быть использован как инструмент политики, направленный на разделение общего восприятия исторических событий между разными народами бывшего СССР.
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