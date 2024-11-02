Жители Салехарда добились двухсторонки

Титовский попросил салехардцев не парковаться на парковке у дома
С 4 ноября по улице Титова будет организовано двухстороннее движение. Такое решение было принято из-за многочисленных просьб жителей, сообщил мэр города Алексей Титовский.
«Уважаемые салехардцы! По вашим просьбам с понедельника организовано двухстороннее движение по улице Титова и вдоль третьей школы», — написал Титовский в своем telegram-канале.
Также он указал, что летом там была организована парковка. Глава города настоятельно попросил ставить автомобили именно на специально отведенное место, а не вдоль школы.
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