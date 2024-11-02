02 ноября 2024

Жители Салехарда добились двухсторонки

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Титовский попросил салехардцев не парковаться на парковке у дома
Титовский попросил салехардцев не парковаться на парковке у дома Фото:

С 4 ноября по улице Титова будет организовано двухстороннее движение. Такое решение было принято из-за многочисленных просьб жителей, сообщил мэр города Алексей Титовский.

«Уважаемые салехардцы! По вашим просьбам с понедельника организовано двухстороннее движение по улице Титова и вдоль третьей школы», — написал Титовский в своем telegram-канале.

Также он указал, что летом там была организована парковка. Глава города настоятельно попросил ставить автомобили именно на специально отведенное место, а не вдоль школы.

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С 4 ноября по улице Титова будет организовано двухстороннее движение. Такое решение было принято из-за многочисленных просьб жителей, сообщил мэр города Алексей Титовский. «Уважаемые салехардцы! По вашим просьбам с понедельника организовано двухстороннее движение по улице Титова и вдоль третьей школы», — написал Титовский в своем telegram-канале. Также он указал, что летом там была организована парковка. Глава города настоятельно попросил ставить автомобили именно на специально отведенное место, а не вдоль школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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