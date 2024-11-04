Украине предрекли суровую зиму

Politico: Украину ждет суровая зима из-за отсутствия тепла и света

04 ноября 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Люди останутся без тепла и света в предстоящий зимний сезон, сказал Александра Харченко Фото: Денис Моргунов © URA.RU На Украине прогнозируют в этом году суровую зиму. Ситуацию усугубит также отсутствие теплоснабжения и электроэнергии. Уже сейчас Киев и другие города сталкиваются с аварийными отключениями электроэнергии. Об этом сообщает Politico. «Эксперты уже прогнозируют нормирование электроэнергии, из-за которого люди останутся без электричества большую часть дня. Добавьте к этому резкое похолодание и Украина может столкнуться с отключениями электроэнергии до 20 часов в день», — приводят американские журналисты слова советника правительства Украины по вопросам энергетики Александра Харченко. Депутаты также обеспокоены предстоящим зимним сезоном, они называют ситуацию критической. В США также спрогнозировали непростой период для Украины. «Мы ожидаем… очень суровой зимы», — сказал один высокопоставленный чиновник США в разговоре с авторами материала. О ситуации также высказался украинский геополитический аналитик и ветеран ВС Виктор Коваленко. Он предположил, что предстоящей зимой на территории страны будут появляться города-призраки. По его словам, люди начнут активно перемещаться в попытках выжить. Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль отмечал, что почти 90% тепловой инфраструктуры Украины уничтожено. Сообщалось также, что Украина договорилась с ЕС об увеличении импорта электроэнергии зимой, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине прогнозируют в этом году суровую зиму. Ситуацию усугубит также отсутствие теплоснабжения и электроэнергии. Уже сейчас Киев и другие города сталкиваются с аварийными отключениями электроэнергии. Об этом сообщает Politico. «Эксперты уже прогнозируют нормирование электроэнергии, из-за которого люди останутся без электричества большую часть дня. Добавьте к этому резкое похолодание и Украина может столкнуться с отключениями электроэнергии до 20 часов в день», — приводят американские журналисты слова советника правительства Украины по вопросам энергетики Александра Харченко. Депутаты также обеспокоены предстоящим зимним сезоном, они называют ситуацию критической. В США также спрогнозировали непростой период для Украины. «Мы ожидаем… очень суровой зимы», — сказал один высокопоставленный чиновник США в разговоре с авторами материала. О ситуации также высказался украинский геополитический аналитик и ветеран ВС Виктор Коваленко. Он предположил, что предстоящей зимой на территории страны будут появляться города-призраки. По его словам, люди начнут активно перемещаться в попытках выжить. Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль отмечал, что почти 90% тепловой инфраструктуры Украины уничтожено. Сообщалось также, что Украина договорилась с ЕС об увеличении импорта электроэнергии зимой, передает «Национальная служба новостей».