Премьер Украины: 90% тепловой инфраструктуры страны уничтожено

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Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти вся тепловая электрогенерация Украины уничтожена
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти вся тепловая электрогенерация Украины уничтожена Фото:

Почти 90% тепловой инфраструктуры Украины уничтожено. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале. В связи с этим власти страны ставят перед собой задачу обеспечить пострадавшие громады альтернативными источниками тепла и электричества.

Он уточнил, что в текущей ситуации особое внимание уделяется оперативному привлечению и установке необходимого энергетического оборудования, чтобы минимизировать последствия для населения. Работа ведется в режиме реального времени, приоритет отдается регионам, находящимся на передовой и у границы.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина столкнется с суровыми условиями этой зимой из-за отключения электроэнергии и замедленных поставок вооружений от западных стран, что ограничивает ее военные возможности. Удары по энергетической инфраструктуре Украины усугубляют ситуацию, нагружая системы ПВО и приводя к отключениям электричества, что может оказать серьезное влияние в зимние месяцы.

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Почти 90% тепловой инфраструктуры Украины уничтожено. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. «Почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале. В связи с этим власти страны ставят перед собой задачу обеспечить пострадавшие громады альтернативными источниками тепла и электричества. Он уточнил, что в текущей ситуации особое внимание уделяется оперативному привлечению и установке необходимого энергетического оборудования, чтобы минимизировать последствия для населения. Работа ведется в режиме реального времени, приоритет отдается регионам, находящимся на передовой и у границы. Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина столкнется с суровыми условиями этой зимой из-за отключения электроэнергии и замедленных поставок вооружений от западных стран, что ограничивает ее военные возможности. Удары по энергетической инфраструктуре Украины усугубляют ситуацию, нагружая системы ПВО и приводя к отключениям электричества, что может оказать серьезное влияние в зимние месяцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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