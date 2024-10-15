Премьер Украины: 90% тепловой инфраструктуры страны уничтожено

Почти 90% тепловой инфраструктуры Украины уничтожено. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале. В связи с этим власти страны ставят перед собой задачу обеспечить пострадавшие громады альтернативными источниками тепла и электричества.
Он уточнил, что в текущей ситуации особое внимание уделяется оперативному привлечению и установке необходимого энергетического оборудования, чтобы минимизировать последствия для населения. Работа ведется в режиме реального времени, приоритет отдается регионам, находящимся на передовой и у границы.
Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина столкнется с суровыми условиями этой зимой из-за отключения электроэнергии и замедленных поставок вооружений от западных стран, что ограничивает ее военные возможности. Удары по энергетической инфраструктуре Украины усугубляют ситуацию, нагружая системы ПВО и приводя к отключениям электричества, что может оказать серьезное влияние в зимние месяцы.
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