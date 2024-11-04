04 ноября 2024
03 ноября 2024

В Курганской области из-за электропроводки сгорела баня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Баня сгорела из-за электропроводки (архивное фото) Фото:

В Шадринске Курганской области из-за электропроводки сгорела баня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В Шадринске на улице Курчатова загорелась баня. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Пожарные потушили возгорание на 12 квадратных метрах. Пострадавших в результате пожара нет. В МЧС напомнили, что следует следить за состоянием проводки, использовать бане только специальные термостойкие светильники, провода и комплектующие. Также нужно доверять монтаж электропроводки только квалифицированным специалистам.

Пожарные потушили возгорание на 12 квадратных метрах
Пожарные потушили возгорание на 12 квадратных метрах
Фото:

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В Шадринске Курганской области из-за электропроводки сгорела баня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «В Шадринске на улице Курчатова загорелась баня. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Пожарные потушили возгорание на 12 квадратных метрах. Пострадавших в результате пожара нет. В МЧС напомнили, что следует следить за состоянием проводки, использовать бане только специальные термостойкие светильники, провода и комплектующие. Также нужно доверять монтаж электропроводки только квалифицированным специалистам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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