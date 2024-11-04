В Шадринске Курганской области из-за электропроводки сгорела баня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«В Шадринске на улице Курчатова загорелась баня. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Пожарные потушили возгорание на 12 квадратных метрах. Пострадавших в результате пожара нет. В МЧС напомнили, что следует следить за состоянием проводки, использовать бане только специальные термостойкие светильники, провода и комплектующие. Также нужно доверять монтаж электропроводки только квалифицированным специалистам.
Пожарные потушили возгорание на 12 квадратных метрах
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В Шадринске Курганской области из-за электропроводки сгорела баня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «В Шадринске на улице Курчатова загорелась баня. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Пожарные потушили возгорание на 12 квадратных метрах. Пострадавших в результате пожара нет. В МЧС напомнили, что следует следить за состоянием проводки, использовать бане только специальные термостойкие светильники, провода и комплектующие. Также нужно доверять монтаж электропроводки только квалифицированным специалистам.