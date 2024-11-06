Суд отправил в тюрьму детского порноспамера, задержанного следователями Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Красноярец сел на 15 лет за порнописьма детям
Красноярец сел на 15 лет за порнописьма детям Фото:

Жителя Красноярского края был признан виновным в совершении 15 насильственных действий сексуального характера против детей. Используя социальные сети в период с 2020 по 2022 годы, он вел переписку с детьми из разных регионов России, присылая им порнографические материалы и убеждая отправлять ему свои интимные фотографии. Мужчина был задержан сотрудниками курганского СУ СК, которые довели дело до суда, отправившего красноярца в колонию. Об этом рассказали в следственном управлении по Курганской области.

Следствие смогло собрать доказательства причастности 29-летнего красноярца к преступлениям. «В ходе следствия были выявлены многочисленные эпизоды его преступной деятельности и установлены достоверные доказательства причастности обвиняемого к совершенным преступлениям», — информирует сайт СУ СК. Основанием для реагирования силовиков стало заявление курганских родителей, чей ребенок получил сообщение непристойного содержания. 

Суд постановил приговорить виновного к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также к ограничению свободы на 1 год 6 месяцев. Кроме того, в ходе расследования были выявлены и другие эпизоды его преступной деятельности, что привело к возбуждению второго уголовного дела, расследование которого продолжается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителя Красноярского края был признан виновным в совершении 15 насильственных действий сексуального характера против детей. Используя социальные сети в период с 2020 по 2022 годы, он вел переписку с детьми из разных регионов России, присылая им порнографические материалы и убеждая отправлять ему свои интимные фотографии. Мужчина был задержан сотрудниками курганского СУ СК, которые довели дело до суда, отправившего красноярца в колонию. Об этом рассказали в следственном управлении по Курганской области. Следствие смогло собрать доказательства причастности 29-летнего красноярца к преступлениям. «В ходе следствия были выявлены многочисленные эпизоды его преступной деятельности и установлены достоверные доказательства причастности обвиняемого к совершенным преступлениям», — информирует сайт СУ СК. Основанием для реагирования силовиков стало заявление курганских родителей, чей ребенок получил сообщение непристойного содержания.  Суд постановил приговорить виновного к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также к ограничению свободы на 1 год 6 месяцев. Кроме того, в ходе расследования были выявлены и другие эпизоды его преступной деятельности, что привело к возбуждению второго уголовного дела, расследование которого продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...