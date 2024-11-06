Суд отправил в тюрьму детского порноспамера, задержанного следователями Кургана

Жителя Красноярского края был признан виновным в совершении 15 насильственных действий сексуального характера против детей. Используя социальные сети в период с 2020 по 2022 годы, он вел переписку с детьми из разных регионов России, присылая им порнографические материалы и убеждая отправлять ему свои интимные фотографии. Мужчина был задержан сотрудниками курганского СУ СК, которые довели дело до суда, отправившего красноярца в колонию. Об этом рассказали в следственном управлении по Курганской области.
Следствие смогло собрать доказательства причастности 29-летнего красноярца к преступлениям. «В ходе следствия были выявлены многочисленные эпизоды его преступной деятельности и установлены достоверные доказательства причастности обвиняемого к совершенным преступлениям», — информирует сайт СУ СК. Основанием для реагирования силовиков стало заявление курганских родителей, чей ребенок получил сообщение непристойного содержания.
Суд постановил приговорить виновного к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также к ограничению свободы на 1 год 6 месяцев. Кроме того, в ходе расследования были выявлены и другие эпизоды его преступной деятельности, что привело к возбуждению второго уголовного дела, расследование которого продолжается.
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