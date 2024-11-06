Следствие просит отправить в СИЗО управляющую пермским пансионатом «Долголетие»

Следствие настаивает на заключении под стражу управляющей пермским домом престарелых «Долголетие» Татьяны Цыцевой. Об этом сообщает из зала суда корреспондент URA.RU.
«Следователь просит отправить Татьяну Цыцеву в СИЗО до 30 декабря. Обвинение допускает, что она может оказать давление на свидетелей и уничтожить улики», — сообщает корреспондент агентства.
Ранее URA.RU рассказывало, что Цыцева отрицает свою вину в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть пенсионеров. На заседании суда, где женщине избирают меру пресечения, она попросила не отправлять ее в СИЗО.
Скандал в пермском доме престарелых «Долголетие» начался в 2023 году. Тогда родственники постояльцев обвинили руководство пансионата в гибели их подопечных. Проверки, которые были проведены в пансионате различными ведомствами, показали, что дом престарелых работал с массой нарушений. По указанию председателя СКР Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело. Деятельность санатория приостановлена, прокуратура добивается в суде его полного закрытия.
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