В Тюмень придет потепление

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Два дня в Тюмени будет идти снег
Два дня в Тюмени будет идти снег Фото:

В выходные с 9 по 10 ноября в Тюмени ожидается потепление до +1 градуса. При этом все дни будет идти снег. Такой прогноз опубликован на сайте Gismeteo.

«Тюмень, 9 ноября. Температура воздуха днем составит +1 градус. Осадки в виде снега. Пасмурно», — такие данные опубликованы на сервисе.

Аналогичная погода сохранится и 10 ноября. В воскресенье, по прогнозам синоптиков, тюменцев ожидает солнечный день.

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В выходные с 9 по 10 ноября в Тюмени ожидается потепление до +1 градуса. При этом все дни будет идти снег. Такой прогноз опубликован на сайте Gismeteo. «Тюмень, 9 ноября. Температура воздуха днем составит +1 градус. Осадки в виде снега. Пасмурно», — такие данные опубликованы на сервисе. Аналогичная погода сохранится и 10 ноября. В воскресенье, по прогнозам синоптиков, тюменцев ожидает солнечный день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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