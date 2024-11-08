В Тюмень придет потепление

Два дня в Тюмени будет идти снег
В выходные с 9 по 10 ноября в Тюмени ожидается потепление до +1 градуса. При этом все дни будет идти снег. Такой прогноз опубликован на сайте Gismeteo.
«Тюмень, 9 ноября. Температура воздуха днем составит +1 градус. Осадки в виде снега. Пасмурно», — такие данные опубликованы на сервисе.
Аналогичная погода сохранится и 10 ноября. В воскресенье, по прогнозам синоптиков, тюменцев ожидает солнечный день.
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