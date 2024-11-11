11 ноября 2024

В Тобольске построят новый четырехзвездочный отель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гостиница появится возле Аптекарского сада в Тобольске
Гостиница появится возле Аптекарского сада в Тобольске Фото:

В Тобольске началось строительство четырехзвездочного гостиничного комплекса Cosmos. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона.

«Получено извещение от инвестора о начале строительства гостиничного комплекса 4* Cosmos в Тобольске. Он появится возле Аптекарского сада», — рассказали в ГУСе.

Площадь здания составит более 8,5 тысяч квадратных метров. . кв. метров. окончание стройки запланировано на первый квартал 2026 года.

Так будет выглядеть гостиница
Так будет выглядеть гостиница
Фото:

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В Тобольске началось строительство четырехзвездочного гостиничного комплекса Cosmos. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. «Получено извещение от инвестора о начале строительства гостиничного комплекса 4* Cosmos в Тобольске. Он появится возле Аптекарского сада», — рассказали в ГУСе. Площадь здания составит более 8,5 тысяч квадратных метров. . кв. метров. окончание стройки запланировано на первый квартал 2026 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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