Гостиница появится возле Аптекарского сада в Тобольске
В Тобольске началось строительство четырехзвездочного гостиничного комплекса Cosmos. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона.
«Получено извещение от инвестора о начале строительства гостиничного комплекса 4* Cosmos в Тобольске. Он появится возле Аптекарского сада», — рассказали в ГУСе.
Площадь здания составит более 8,5 тысяч квадратных метров. . кв. метров. окончание стройки запланировано на первый квартал 2026 года.
Так будет выглядеть гостиница
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