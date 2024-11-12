12 ноября 2024

Прокуратура Салехарда требует расселить аварийный дом раньше срока

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварийном доме не проводили ремонт стен и лестниц
В аварийном доме не проводили ремонт стен и лестниц Фото:

Прокуратура Салехарда провела проверку содержания и расселения аварийного дома после публикации в СМИ. Планируемое расселение жилого здания намечено на 2027 год, однако представители надзорного органа настаивают на его пересмотре с целью ускорения процесса.

«Прокуратура провела проверку по публикации в СМИ о ненадлежащем содержании аварийного дома 10 по улице Патрикеева в Салехарде. Установлено, что многоквартирный дом еще в 2020 году признан аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения до конца 2027 года. Поддерживающие мероприятия, проведенные в 2020-2021 годах результатов не дали», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. 

Городской прокурор обратился в суд с иском против местных властей, требуя ускорить процесс расселения жителей аварийного здания. По результатам проведенной экспертизы было установлено, что не осуществлялся должный ремонт стен и лестниц в подъездах, а также несвоевременно проводилась очистка кровли от обледенения. Руководителя управляющей компании обязали устранить все нарушения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде провели капремонт многоквартирного дома по улице Кирпичная,13. Его разрушение попытались остановить деревянными подпорками. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о нарушении жилищных прав жильцов. Аварийный дом уже наклонился на бок. 

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Прокуратура Салехарда провела проверку содержания и расселения аварийного дома после публикации в СМИ. Планируемое расселение жилого здания намечено на 2027 год, однако представители надзорного органа настаивают на его пересмотре с целью ускорения процесса. «Прокуратура провела проверку по публикации в СМИ о ненадлежащем содержании аварийного дома 10 по улице Патрикеева в Салехарде. Установлено, что многоквартирный дом еще в 2020 году признан аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения до конца 2027 года. Поддерживающие мероприятия, проведенные в 2020-2021 годах результатов не дали», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.  Городской прокурор обратился в суд с иском против местных властей, требуя ускорить процесс расселения жителей аварийного здания. По результатам проведенной экспертизы было установлено, что не осуществлялся должный ремонт стен и лестниц в подъездах, а также несвоевременно проводилась очистка кровли от обледенения. Руководителя управляющей компании обязали устранить все нарушения. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде провели капремонт многоквартирного дома по улице Кирпичная,13. Его разрушение попытались остановить деревянными подпорками. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о нарушении жилищных прав жильцов. Аварийный дом уже наклонился на бок. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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