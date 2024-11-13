Свердловчанин заставил пленного украинца сдать дислокацию ВСУ с 5000 наемников

13 ноября 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

Уралец захватил в плен бойца ВСУ с важными данными для ВС РФ (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловский военнослужащий с позывным 'Граф' отличился на передовой, уничтожив НАТОвскую технику и захватив бойца ВСУ. Пленный украинец оказался обладателем ценной информации о расположении тренировочного лагеря противника, где развернуты силы численностью до пяти тысяч солдат, большая часть из которых, по имеющимся сведениям, являются наемниками. Позже уральца выдернули с фронта из-за смерти жены, которую пытались выселить из единственного жилья. Об этом журналисту URA.RU рассказал сам боец. Историю Анны Молчановой URA.RU рассказало в июле. Женщина взяла двухкомнатную квартиру в ипотеку в 2015 году. После смерти первого мужа в 2019-м она столкнулась с финансовыми трудностями и просрочила платежи. В 2020-м банк обратился в суд, в 2021-м выставил квартиру на торги, а в 2022 году, когда «Граф» уже был в зоне СВО, появился новый собственник, который требовал освободить жилплощадь. После публикации URA.RU с ней связался вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, курирующий строительство и транспорт. 20 октября Анна сообщила корреспонденту агентства, что вскоре ее пригласят на подписание документов на жилье. По ее словам, администрация договорилась с застройщиком «Правобережный», что тот выкупит квартиру у нового владельца. Но, к сожалению, женщина скончалась 29 октября, так и не дождавшись передачи прав на имущество. Позже тело Анны кремировали, а прах захоронили рядом с могилой бабушки. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким покойной. «Мы с моим подразделением выполняли боевые задачи в районе Бахмута, штурмуя укрепленные позиции противника. Во время одной из операций нам удалось обнаружить бойца ВСУ. Целью было захватить его живым. Задача была крайне сложной, поскольку он передвигался на бронированной технике НАТО. Нам пришлось аккуратно вывести транспортное средство из строя, а уже затем задержать украинского солдата. Плененный оказался весьма рациональным человеком и не стал сопротивляться, понимая, что никто с ним возиться не будет. Естественно, его жизни ничего не угрожало, никто не причинил ему никакого вреда. Я лишь дал ему понять, что сотрудничество будет для него более выгодным», — поделился боец. Попавший в российский плен военный выдал дислокацию своих сослуживцев. «Украинец все понял и предоставил нам важнейшую информацию о местонахождении тренировочного лагеря, где находилось до пяти тысяч бойцов ВСУ, среди которых были иностранные наемники. Пленный находится в безопасности, он обеспечен всем необходимым. Мы связались с его родственниками и сообщили им о том, что он жив», — отметил уралец. «Ему оказана вся необходимая помощь. Короче говоря, мы отнеслись к нему по-человечески, как и подобает русскому солдату». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский военнослужащий с позывным 'Граф' отличился на передовой, уничтожив НАТОвскую технику и захватив бойца ВСУ. Пленный украинец оказался обладателем ценной информации о расположении тренировочного лагеря противника, где развернуты силы численностью до пяти тысяч солдат, большая часть из которых, по имеющимся сведениям, являются наемниками. Позже уральца выдернули с фронта из-за смерти жены, которую пытались выселить из единственного жилья. Об этом журналисту URA.RU рассказал сам боец. Историю Анны Молчановой URA.RU рассказало в июле. Женщина взяла двухкомнатную квартиру в ипотеку в 2015 году. После смерти первого мужа в 2019-м она столкнулась с финансовыми трудностями и просрочила платежи. В 2020-м банк обратился в суд, в 2021-м выставил квартиру на торги, а в 2022 году, когда «Граф» уже был в зоне СВО, появился новый собственник, который требовал освободить жилплощадь. После публикации URA.RU с ней связался вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, курирующий строительство и транспорт. 20 октября Анна сообщила корреспонденту агентства, что вскоре ее пригласят на подписание документов на жилье. По ее словам, администрация договорилась с застройщиком «Правобережный», что тот выкупит квартиру у нового владельца. Но, к сожалению, женщина скончалась 29 октября, так и не дождавшись передачи прав на имущество. Позже тело Анны кремировали, а прах захоронили рядом с могилой бабушки. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким покойной. «Мы с моим подразделением выполняли боевые задачи в районе Бахмута, штурмуя укрепленные позиции противника. Во время одной из операций нам удалось обнаружить бойца ВСУ. Целью было захватить его живым. Задача была крайне сложной, поскольку он передвигался на бронированной технике НАТО. Нам пришлось аккуратно вывести транспортное средство из строя, а уже затем задержать украинского солдата. Плененный оказался весьма рациональным человеком и не стал сопротивляться, понимая, что никто с ним возиться не будет. Естественно, его жизни ничего не угрожало, никто не причинил ему никакого вреда. Я лишь дал ему понять, что сотрудничество будет для него более выгодным», — поделился боец. Попавший в российский плен военный выдал дислокацию своих сослуживцев. «Украинец все понял и предоставил нам важнейшую информацию о местонахождении тренировочного лагеря, где находилось до пяти тысяч бойцов ВСУ, среди которых были иностранные наемники. Пленный находится в безопасности, он обеспечен всем необходимым. Мы связались с его родственниками и сообщили им о том, что он жив», — отметил уралец. «Ему оказана вся необходимая помощь. Короче говоря, мы отнеслись к нему по-человечески, как и подобает русскому солдату».