ВС РФ отрезали часть ВСУ от Курской области: карта СВО на Украине 13 ноября

Рогов: ВС РФ уничтожили колонну ВСУ в Сумской области, граничащей с Курской

13 ноября 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

ВС РФ поразили военную колонну ВСУ, которая направлялась в Курскую область Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Сумской области Украины, граничащей с российской территорией — Курской областью, российскими солдатами была уничтожена военная вражеская колонна. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Кроме того, ВСУ начали выходить с территории Купянска в связи с успехами ВС РФ на данном направлении. Ход военных действий и карта спецоперации на 13 ноября — в материале URA.RU. Ракетный удар помешал ВСУ перейти в Курскую область Российские военные запустили ракетный удар при помощи комплексов «Искандер» в направлении Сумской области Украины. Таким образом солдаты ВСУ не смогли совершить перегруппировку и направиться в Курскую область. Помимо непосредственно самих военных, также была поражена вражеская техника, уточнил Рогов. Он уточнил, что была ликвидирована украинская бригада, которая в 2023 году участвовала в боях в Запорожской области. В Минобороны РФ также подтвердили , что экипажи Ка-52м нанесли удары по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Обозначения на карте Карта URA.RU Провал на купянском направлении Также стало известно, что ВСУ начали окончательно выводить свои подразделения с территории Купянска. Он отметил, что в связи с закреплением российских военных на данном направлении, Киев пытается защитить город, однако он также начинает оттягивать свои силы, подчеркнул военный эксперт Андрей Марочко. До этого также сообщалось об укреплении российских позиций на данном фронтовом участке и трудностях в рядах ВСУ. Перехват инициативы по всему фронту Армия РФ перехватила инициативу у Украины по всей линии фронта, отметили американские журналисты, ссылаясь на экспертов, знакомых с ситуацией в зоне российской СВО. Очередная попытка перегруппировки ВСУ не удалась Российские расчеты артиллерийской системы «Град» поразили украинские опорные пункты и непосредственно самих военных на правом берегу Днепра в Херсонской области. Таким образом ВС РФ помешали очередной попытке Украины совершить перегруппировку на данном фронтовом участке, рассказали в военном ведомстве РФ. Кураховское направление Российские войска штурмует Курахово. В настоящий момент они заняли до 15% города, передают российские военкоры «Русской весны». До этого в Bild писали, что армия России уже продвинулась более чем на 1200 метров в данном районе. Ночью стало известно о повреждении дамбы в Курахово (ДНР), находящемся под контролем ВСУ. По словам источника РИА Новости, ответственность за разрушение несут украинские войска. Украина атаковала Пензу ВСУ при помощи беспилотников ночью атаковали Пензенскую область. Соответствующую информацию подтвердили в Минобороны РФ. При этом сообщалось, что пострадавших в результате атаки — нет. В целом Киев за ночь запустил над регионами РФ 29 дронов. Все они были поражены средствами ПВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сумской области Украины, граничащей с российской территорией — Курской областью, российскими солдатами была уничтожена военная вражеская колонна. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Кроме того, ВСУ начали выходить с территории Купянска в связи с успехами ВС РФ на данном направлении. Ход военных действий и карта спецоперации на 13 ноября — в материале URA.RU. Российские военные запустили ракетный удар при помощи комплексов «Искандер» в направлении Сумской области Украины. Таким образом солдаты ВСУ не смогли совершить перегруппировку и направиться в Курскую область. Помимо непосредственно самих военных, также была поражена вражеская техника, уточнил Рогов. Он уточнил, что была ликвидирована украинская бригада, которая в 2023 году участвовала в боях в Запорожской области. В Минобороны РФ также подтвердили, что экипажи Ка-52м нанесли удары по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Также стало известно, что ВСУ начали окончательно выводить свои подразделения с территории Купянска. Он отметил, что в связи с закреплением российских военных на данном направлении, Киев пытается защитить город, однако он также начинает оттягивать свои силы, подчеркнул военный эксперт Андрей Марочко. До этого также сообщалось об укреплении российских позиций на данном фронтовом участке и трудностях в рядах ВСУ. Армия РФ перехватила инициативу у Украины по всей линии фронта, отметили американские журналисты, ссылаясь на экспертов, знакомых с ситуацией в зоне российской СВО. Российские расчеты артиллерийской системы «Град» поразили украинские опорные пункты и непосредственно самих военных на правом берегу Днепра в Херсонской области. Таким образом ВС РФ помешали очередной попытке Украины совершить перегруппировку на данном фронтовом участке, рассказали в военном ведомстве РФ. Российские войска штурмует Курахово. В настоящий момент они заняли до 15% города, передают российские военкоры «Русской весны». До этого в Bild писали, что армия России уже продвинулась более чем на 1200 метров в данном районе. Ночью стало известно о повреждении дамбы в Курахово (ДНР), находящемся под контролем ВСУ. По словам источника РИА Новости, ответственность за разрушение несут украинские войска. ВСУ при помощи беспилотников ночью атаковали Пензенскую область. Соответствующую информацию подтвердили в Минобороны РФ. При этом сообщалось, что пострадавших в результате атаки — нет. В целом Киев за ночь запустил над регионами РФ 29 дронов. Все они были поражены средствами ПВО.