Крупная колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая готовилась к направлению в Курскую область, была уничтожена в соседней, Сумской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Согласно полученной оперативной информации, в Сумской области накрыта ударом ракетного комплекса „Искандер“ крупная колонна ВСУ», — заявил Рогов. Его слова передает РИА «Новости». Он уточнил, что в составе вражеской колонны находились подразделения 47-й и 82-й бригад ВСУ, активно участвовавшие в контрнаступлении в Запорожской области в прошлом году.
По словам Рогова, украинские подразделения понесли значительные потери. «Эти боевики готовились к переброске в Курскую область. Потери врага исчисляются как минимум несколькими десятками боевиков, плюс уничтожена техника, которая шла в колонне, в том числе тяжелая», — сообщил Рогов.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что военно-воздушные силы и артиллерийские подразделения ВС РФ успешно осуществили атаку на скопления войск и военной техники 14 украинских бригад в приграничных районах Курской области. Кроме того, были нанесены удары по резервам семи бригад Вооруженных Сил Украины, расположенным в Сумской области.
The Economist отметил, что российская армия перехватила инициативу у ВСУ по всей линии фронта. Наступление военных ВС РФ идут как в приграничье Курской области, так и в остальной зоне спецоперации.
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