ВС РФ пресекли марш-бросок ВСУ в Курскую область

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Российские военные не дали крупной колонне ВСУ совершить марш-бросок в Курскую область
Российские военные не дали крупной колонне ВСУ совершить марш-бросок в Курскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Крупная колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая готовилась к направлению в Курскую область, была уничтожена в соседней, Сумской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Согласно полученной оперативной информации, в Сумской области накрыта ударом ракетного комплекса „Искандер“ крупная колонна ВСУ», — заявил Рогов. Его слова передает РИА «Новости». Он уточнил, что в составе вражеской колонны находились подразделения 47-й и 82-й бригад ВСУ, активно участвовавшие в контрнаступлении в Запорожской области в прошлом году.

По словам Рогова, украинские подразделения понесли значительные потери. «Эти боевики готовились к переброске в Курскую область. Потери врага исчисляются как минимум несколькими десятками боевиков, плюс уничтожена техника, которая шла в колонне, в том числе тяжелая», — сообщил Рогов.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что военно-воздушные силы и артиллерийские подразделения ВС РФ успешно осуществили атаку на скопления войск и военной техники 14 украинских бригад в приграничных районах Курской области. Кроме того, были нанесены удары по резервам семи бригад Вооруженных Сил Украины, расположенным в Сумской области.

The Economist отметил, что российская армия перехватила инициативу у ВСУ по всей линии фронта. Наступление военных ВС РФ идут как в приграничье Курской области, так и в остальной зоне спецоперации.

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Крупная колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая готовилась к направлению в Курскую область, была уничтожена в соседней, Сумской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Согласно полученной оперативной информации, в Сумской области накрыта ударом ракетного комплекса „Искандер“ крупная колонна ВСУ», — заявил Рогов. Его слова передает РИА «Новости». Он уточнил, что в составе вражеской колонны находились подразделения 47-й и 82-й бригад ВСУ, активно участвовавшие в контрнаступлении в Запорожской области в прошлом году. По словам Рогова, украинские подразделения понесли значительные потери. «Эти боевики готовились к переброске в Курскую область. Потери врага исчисляются как минимум несколькими десятками боевиков, плюс уничтожена техника, которая шла в колонне, в том числе тяжелая», — сообщил Рогов. Ранее Минобороны РФ сообщало, что военно-воздушные силы и артиллерийские подразделения ВС РФ успешно осуществили атаку на скопления войск и военной техники 14 украинских бригад в приграничных районах Курской области. Кроме того, были нанесены удары по резервам семи бригад Вооруженных Сил Украины, расположенным в Сумской области. The Economist отметил, что российская армия перехватила инициативу у ВСУ по всей линии фронта. Наступление военных ВС РФ идут как в приграничье Курской области, так и в остальной зоне спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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