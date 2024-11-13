Курганцев предупредили об опасности тонкого льда

Администрация Кургана призывает горожан воздерживаться от передвижения по еще не окрепшему льду на водоемах, подчеркивая опасность таких действий. Особое внимание рекомендуется уделить безопасности детей и любителей зимней рыбалки, поскольку неустойчивый лед может представлять серьезную угрозу. Об этом мэрия сообщила у себя в telegram-канале.
По информации ГУ МЧС России по Курганской области, недавно произошел инцидент на озере Ременное, где под лед провалились пять рыбаков. «Прибывшие спасатели доставили их на берег, бригады скорой помощи провели медицинский осмотр и оказали необходимую помощь. Обошлось без жертв», — указано в посте канала «Город Курган».
Важно помнить, что безопасная толщина льда для одиночных пешеходов в пресной воде должна быть более 10 сантиметров, а в соленой — не менее 15 сантиметров. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги, и следует избегать водоемов с течением, так как лед на них около берегов, мостов и плотин всегда слабее.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в ближайшие дни ожидается потепление до плюсовой температуры. Повышение ожидается до +3 градусов. Жителей предупреждают об опасности гололеда.
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