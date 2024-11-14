В Кургане партии освободили от сбора подписей при выборах депутатов

Избирательная комиссия Курганской области обновила список политических партий, которые при выдвижении кандидатов в депутаты представительных органов освобождаются от сбора подписей избирателей. В новый перечень вошли шесть партий региона, сообщает облизбирком.
«„Единая Россия“, КПРФ, „Новые люди“, „Российская партия пенсионеров за социальную справедливость“, ЛДПР и „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“. На выборах депутатов при выдвижении кандидатов данными политическими партиями, их региональными отделениями или иными структурными подразделениями, не требуется сбор подписей избирателей», — указано в группе облизбиркома в соцсети «ВКонтакте».
Выборы в Курганскую областную думу пройдут в сентябре 2025 года. Источники URA.RU сообщали, что в заксобрании уже рассматривают несколько потенциальных кандидатов и пытаются убедить бизнесменов принять участие в выборах.
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