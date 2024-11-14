Разборки между курганскими подростками обернулись уголовным делом

В Курганской области двое юношей 17 и 18 лет из Куртамышского округа предстанут перед судом за преступления, совершенные в отношении сверстников. Об этом сообщает региональное следственное управление.
«Двое местных жителей обвиняются в грабежах группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия. Они совершили грабежи в отношении двух 17-летних потерпевших. Требуя перевести им крупные суммы, нападавшие угрожали подросткам расправой», — сообщили в СУ СКР по Курганской области.
Потерпевшие вовремя обратились за помощью взрослых. Злоумышленников удалось установить и задержать. В ходе следствия они признали вину и раскаялись. Их дальнейшую судьбу решит суд.
Ранее URA.RU рассказывало о том, как 18-летний житель Шадринска попал под следствие. Он подговорил двух подростков распространять наркотики.
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