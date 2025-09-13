Корова, пчела и атаман на коне: интересные персонажи и события со второго дня выборов в России

В Приангарье казачий атаман приехал голосовать на лошади
Две 102-летние пенсионерки Челябинской области приняли участие в выборах на дому
Две 102-летние пенсионерки Челябинской области приняли участие в выборах на дому
новость из сюжета
Единый день голосования-2025

В регионах России начались выборы. Избирательные участки работают в течение трех дней — с 12 по 14 сентября. Гражданам предстоит избрать руководителей двадцати регионов, а также депутатов законодательных собраний в одиннадцати субъектах. Кроме того, в 26 регионах состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, являющихся административными центрами субъектов. URA.RU делится самыми интересными моментами со второго дня выборов.

Две 102-летние жительницы поучаствовали в выборах

Две 102-летние жительницы Саткинского муниципального округа Челябинской области приняли участие в выборах, воспользовавшись процедурой голосования на дому. Об этом сообщили в администрации округа. Члены избирательных комиссий посетили пенсионерок в их домах в поселках Межевой и Чулковка.

«В поселке Межевой члены участковой избирательной комиссии № 1219 пришли к 102-летней Варваре Степановне Суриной, чтобы провести процедуру голосования на дому. В Чулковке на дому проголосовала Софья Васильевна Данильченко — ей в конце сентября также должно исполниться 102 года», — сказано в сообщении. 

Член комиссии попытался сорвать открытие участка

В Саратовской области член участковой избирательной комиссии от КПРФ Михаил Качалин попытался сорвать открытие избирательного участка №131. Об этом сообщила наблюдатель от Общественной палаты на УИК №131 Софья Спиридонова. По ее словам, все произошло при подготовке к началу голосования — Качалин препятствовал опечатыванию стационарного ящика для голосования и устроил конфликт с председателем комиссии Анастасию Морозову.

Сообщается, что из-за этого инцидента Морозовой потребовалась медицинская помощь, ее доставили в больницу. Факт произошедшего подтвержден представителями комиссии и общественными наблюдателями.

В селе Отряд-Алабуга для жителей организовали чаепитие
В селе Отряд-Алабуга для жителей организовали чаепитие
Фото:

В Курганской области на выборах поют частушки

На избирательном участке №146 в селе Отряд-Алабуга Курганской области выборы проходят в праздничной атмосфере: для жителей организовали чаепитие с самоваром, а местная гармонистка исполняет частушки. Информацию об этом предоставила администрация Звериноголовского муниципального округа.

«За гармонью Зинаида Леонидовна Иванова, для местных — тетя Зина. Частушек знает столько, что все и не спеть, и про любовь сердечную, и про здоровье, и про дружбу соседскую», — сказано в сообщении. Также отмечается, что выборы для них — это прекрасный повод собраться и исполнить гражданский долг.

Атаман казачьего войска приехал на избирательный участок в Иркутске

Атаман Иркутского казачьего войска Павел Глазков приехал верхом на лошади на избирательный участок в Иркутске, чтобы принять участие в голосовании на выборах губернатора. Он выбрал такой способ передвижения, чтобы напомнить о казачьих традициях и подчеркнуть значимость участия граждан в судьбе региона.

Глазков остановил лошадь у входа на участок, после чего прошел регистрацию и опустил бюллетень в урну для голосования. Члены избирательной комиссии отметили, что приезд атамана вызвал интерес у других избирателей и стал поводом для обсуждения важности активного гражданского участия. 

https://t.me/s/uranews/119550

Избиратель в костюме пчелы появился в Куртамыше

В Куртамыше Курганской области на избирательном участке №287 появился избиратель в костюме пчелы. Об этом сообщили в группе газеты «Куртамышская нива» в социальной сети «ВКонтакте». Необычного участника выборов заметили сначала в городском парке «Пчелкина горка», а затем на участке для голосования. По словам самой Анны Косых, методиста Дома детства и юношества, именно она пришла на участок в костюме пчелы, чтобы создать праздничную атмосферу для жителей города.

Пчела — официальный символ Куртамышского муниципального округа. На гербе и флаге района изображены пчелиные соты, а парк «Пчелкина горка» считается одной из популярных прогулочных зон у местных жителей.

В Юбилейном корова Марья и кот Борис пришли на выборы 

В поселке Юбилейный Губахинского округа Пермского края на избирательный участок пришли корова по кличке Марья и кот Борис. Об этом сообщила территориальная избирательная комиссия Губахинского округа. Животные появились на участке в день голосования и вызвали улыбки у членов комиссии и наблюдателей.

https://vkvideo.ru/video-212929382_456273796

