Свердловского бойца СВО, семью которого выгоняли из единственного жилья, наградят

Свердловчанина, которому сообщили о смерти жены при штурме Часов Яра, наградят

12 ноября 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

Уралец, взявший в плен бойца ВСУ, будет выдвинут на награду (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловского бойца СВО с позывным «Граф», который вернулся с фронта после трагической смерти супруги Анны Молчановой, которую едва не выселили вместе с их 12-летним из единственного жилья, предстаят к ордену Мужества. Военный считает, что его действия во время штурма Часов Яра, где он захватил бойца ВСУ с важной информацией, были оценены командованием. Об этом журналисту URA.RU рассказал сам боец. История Анны Молчановой, опубликованная в июле на URA.RU, началась, когда она в 2015 году приобрела двухкомнатную квартиру в ипотеку. После смерти первого мужа в 2019 году женщина столкнулась с финансовыми трудностями и не смогла вовремя платить по обязанностям. В 2020 году банк подал в суд, а в 2021-м квартира была выставлена на торги. Новый собственник, появившийся в 2022 году, потребовал освободить жилплощадь. После публикации истории к Анне обратился вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, сообщив, что администрация договорилась с застройщиком «Правобережный» о выкупе квартиры. 20 октября Анна подтвердила, что вскоре подпишет документы. К сожалению, она скончалась 29 ноября, не дождавшись передачи прав на жилье. Тело Анны кремировали, а прах захоронили рядом с могилой бабушки. «Когда я с ребятами отходил после штурма Часов Яра с пленным украинцем я встретил санитаров, которые помогали вытащить парочку моих ребят, получивших незначительные ранения. Тогда один из них сказал мне, что за успешное выполнение задач на фронте меня представят к ордену Мужества. Потом уже за ленточкой товарищи сказали о том, что информация такая есть, осталось лишь документы в Москву отправить. К сожалению, у меня не было времени на размышления, поскольку я получил печальную новость о смерти моей супруги Ани. И единственное что меня беспокоило в тот момент так это то, что надо быстрее попасть домой к сыну, который после смерти жены остался с престарелой бабушкой. А если говорить про орден,то конечно мне будет приятно, если в итоге наградят. Но праведлиовости ради скажу, что среди моих боевых братьев есть ребята которые также достойны внимания командования», — поделился боец. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким Анны Молчановой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловского бойца СВО с позывным «Граф», который вернулся с фронта после трагической смерти супруги Анны Молчановой, которую едва не выселили вместе с их 12-летним из единственного жилья, предстаят к ордену Мужества. Военный считает, что его действия во время штурма Часов Яра, где он захватил бойца ВСУ с важной информацией, были оценены командованием. Об этом журналисту URA.RU рассказал сам боец. История Анны Молчановой, опубликованная в июле на URA.RU, началась, когда она в 2015 году приобрела двухкомнатную квартиру в ипотеку. После смерти первого мужа в 2019 году женщина столкнулась с финансовыми трудностями и не смогла вовремя платить по обязанностям. В 2020 году банк подал в суд, а в 2021-м квартира была выставлена на торги. Новый собственник, появившийся в 2022 году, потребовал освободить жилплощадь. После публикации истории к Анне обратился вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, сообщив, что администрация договорилась с застройщиком «Правобережный» о выкупе квартиры. 20 октября Анна подтвердила, что вскоре подпишет документы. К сожалению, она скончалась 29 ноября, не дождавшись передачи прав на жилье. Тело Анны кремировали, а прах захоронили рядом с могилой бабушки. «Когда я с ребятами отходил после штурма Часов Яра с пленным украинцем я встретил санитаров, которые помогали вытащить парочку моих ребят, получивших незначительные ранения. Тогда один из них сказал мне, что за успешное выполнение задач на фронте меня представят к ордену Мужества. Потом уже за ленточкой товарищи сказали о том, что информация такая есть, осталось лишь документы в Москву отправить. К сожалению, у меня не было времени на размышления, поскольку я получил печальную новость о смерти моей супруги Ани. И единственное что меня беспокоило в тот момент так это то, что надо быстрее попасть домой к сыну, который после смерти жены остался с престарелой бабушкой. А если говорить про орден,то конечно мне будет приятно, если в итоге наградят. Но праведлиовости ради скажу, что среди моих боевых братьев есть ребята которые также достойны внимания командования», — поделился боец. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким Анны Молчановой.