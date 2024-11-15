На Киалимском водохранилище в Челябинской области, дамбу которого прорвало в июле после ливней, уложены трубы для набора воды. Об этом 15 ноября сообщил глава города Карабаш Станислав Афанасенко.
«Продолжаем работы на Киалиме. Уложены и уже перекрыты технические трубы сброса воды для набора водохранилища водой», — рассказал Афанасенко в видео, опубликованном на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Также завершено устройство верховой и низовой перемычек. Параллельно началось строительство технологической перемычки. На станции первого подъема воды решен вопрос с ремонтом. Подрядная организация отремонтирует насосы, водоводы, рыбозащитные сооружения, также сделает ремонт кровли и обвязку. «Строительство идет по графику», — заверил Афанасенко.
Дамбу Киалимского водохранилища возле Карабаша прорвало 26 июля после обильных ливней. Под угрозой подтопления были поселки Киалим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево. 27 июля в Карабаш экстренно выехали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и занимавший тогда пост полпреда президента в УрФО Владимир Якушев, который сообщил, что прибыл по поручению президента России Владимира Путина.
Киалимское водохранилище начнут заполнять водой после 30 ноября. Вся информация о происшествии собрана в сюжете на URA.RU.
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