В ЯНАО ожидают усиление ветра

В ЯНАО 16 ноября прогнозируются ветра со скоростью от семи до 20 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС по ЯНАО в telegram-канале.
«Ожидается ветер южный с переходом на юго-западный 7-12 метров в секунду. В Ямальском районе и на северо-западе Тазовского районов порывы 15-20 м/с », — передает пресс-служба ведомства.
Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу предупреждает граждан о необходимости проявлять особую осторожность и внимание в связи с неблагоприятными погодными условиями. Существует риск обрушения неустойчивых и изношенных конструкций, падения деревьев и веток и повреждения кровель зданий из-за сильных порывов ветра.
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