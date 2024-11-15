В ЯНАО ожидают усиление ветра

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Прогноз сильных ветров передает окружное МЧС
Прогноз сильных ветров передает окружное МЧС Фото:

В ЯНАО 16 ноября прогнозируются ветра со скоростью от семи до 20 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС по ЯНАО в telegram-канале.

«Ожидается ветер южный с переходом на юго-западный 7-12 метров в секунду. В Ямальском районе и на северо-западе Тазовского районов порывы 15-20 м/с », — передает пресс-служба ведомства.

Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу предупреждает граждан о необходимости проявлять особую осторожность и внимание в связи с неблагоприятными погодными условиями. Существует риск обрушения неустойчивых и изношенных конструкций, падения деревьев и веток и повреждения кровель зданий из-за сильных порывов ветра.

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В ЯНАО 16 ноября прогнозируются ветра со скоростью от семи до 20 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС по ЯНАО в telegram-канале. «Ожидается ветер южный с переходом на юго-западный 7-12 метров в секунду. В Ямальском районе и на северо-западе Тазовского районов порывы 15-20 м/с », — передает пресс-служба ведомства. Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу предупреждает граждан о необходимости проявлять особую осторожность и внимание в связи с неблагоприятными погодными условиями. Существует риск обрушения неустойчивых и изношенных конструкций, падения деревьев и веток и повреждения кровель зданий из-за сильных порывов ветра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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