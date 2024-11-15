15 ноября 2024

Курганцу, задержанному полицией, грозит срок за хранение наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Сергею Зуеву в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург , уголовное дело, арест, суд, мера пресечения, лишение свободы, наручники
Мужчина заключен под стражу Фото:

На трассе Курган — Утяк полиция задержала мужчину с синтетическими наркотиками. За преступление ему грозит срок до трех лет, сообщили в УМВД России по Курганской области.

«Ночью на трассе Курган — Утяк внимание полицейских привлек автомобиль Datsun, которым управлял 44-летний житель города, неоднократно судимый за кражи. Во время досмотра у мужчины был обнаружен синтетический наркотик. Теперь ему грозит срок до трех лет», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Курганец заявил полиции, что хранил наркотики для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчина заключен под стражу.

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На трассе Курган — Утяк полиция задержала мужчину с синтетическими наркотиками. За преступление ему грозит срок до трех лет, сообщили в УМВД России по Курганской области. «Ночью на трассе Курган — Утяк внимание полицейских привлек автомобиль Datsun, которым управлял 44-летний житель города, неоднократно судимый за кражи. Во время досмотра у мужчины был обнаружен синтетический наркотик. Теперь ему грозит срок до трех лет», — сообщили в telegram-канале ведомства. Курганец заявил полиции, что хранил наркотики для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчина заключен под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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