Югорчане начали активно выезжать на первую в этом сезоне рыбалку на льду. У всех она проходит удачно, поэтому в сети появляются фотографии богатого улова.
«Открыли сезон первого льда 2024-2025 года», — пишет югорский рыбак Андрей Алексеев в группе «Рыбалка ХМАО-Югра» VK. Следом за ним хвастается Ирина Александрова: «Вот она первая, зимняя, моя рыбалка 2024- 2025 года. Как же здорово на свежем воздухе, да ещё когда поклевывает». А Виктория Шкляр вообще очень эмоционально рассказала о своем отдыхе: «Открылись!.. Снег, ветер, первый день морозец, второй — оттепель. Пара достойных щук, на 3,5 и 2,5 килограмма. С ведёрко средних окуней. Отдохнули прекрасно!»
Многие югорчане заинтересовались местами такого хорошего клева, однако в публикациях они не указаны. В комментариях рыбаки пока тоже не отвечают.
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