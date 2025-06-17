В Сургуте на парковке детской поликлиники умер мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина потерял сознание, а затем скончался
Мужчина потерял сознание, а затем скончался Фото:

В Сургуте на парковке для автомобилей возле детской поликлиники №2 на проспекте Комсомольском скончался мужчина. Об этом URA.RU рассказали в УМВД Югры.

«В припаркованном автомобиле человеку стало плохо. Он потерял сознание, поэтому очевидцы вызвали скорую помощь. К сожалению, он скончался», — рассказали в ведомстве.

На фото видно, как между машинами лежит человек, накрытый пакетом. Рядом стоит реанимация, а в нескольких метрах от произошедшего стоят дети с родителями.

Фото произошедшего
Фото произошедшего
Фото:

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В Сургуте на парковке для автомобилей возле детской поликлиники №2 на проспекте Комсомольском скончался мужчина. Об этом URA.RU рассказали в УМВД Югры. «В припаркованном автомобиле человеку стало плохо. Он потерял сознание, поэтому очевидцы вызвали скорую помощь. К сожалению, он скончался», — рассказали в ведомстве. На фото видно, как между машинами лежит человек, накрытый пакетом. Рядом стоит реанимация, а в нескольких метрах от произошедшего стоят дети с родителями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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