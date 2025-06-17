Мужчина потерял сознание, а затем скончался
В Сургуте на парковке для автомобилей возле детской поликлиники №2 на проспекте Комсомольском скончался мужчина. Об этом URA.RU рассказали в УМВД Югры.
«В припаркованном автомобиле человеку стало плохо. Он потерял сознание, поэтому очевидцы вызвали скорую помощь. К сожалению, он скончался», — рассказали в ведомстве.
На фото видно, как между машинами лежит человек, накрытый пакетом. Рядом стоит реанимация, а в нескольких метрах от произошедшего стоят дети с родителями.
Фото произошедшего
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