16 июня 2025

В Сургуте из окна многоэтажки выпала девушка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстоятельства трагедии выясняются
Обстоятельства трагедии выясняются Фото:

Из окна многоэтажного дома на улице Быстринской в Сургуте выпала девушка. Об этом сообщили URA.RU в УМВД Югры.

«Произошло это на улице Быстринской, 18/1. Пока неизвестно, с какой высоты выпала девушка, но от полученных травм она скончалась», — рассказали в ведомстве.

В УМВД сообщили, что личность погибшей в данный момент устанавливается. На месте работают следовательно-оперативные органы, обстоятельства трагедии выясняются.

Фото с места трагедии
Фото с места трагедии
Фото:

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Из окна многоэтажного дома на улице Быстринской в Сургуте выпала девушка. Об этом сообщили URA.RU в УМВД Югры. «Произошло это на улице Быстринской, 18/1. Пока неизвестно, с какой высоты выпала девушка, но от полученных травм она скончалась», — рассказали в ведомстве. В УМВД сообщили, что личность погибшей в данный момент устанавливается. На месте работают следовательно-оперативные органы, обстоятельства трагедии выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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