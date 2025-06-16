Обстоятельства трагедии выясняются
Из окна многоэтажного дома на улице Быстринской в Сургуте выпала девушка. Об этом сообщили URA.RU в УМВД Югры.
«Произошло это на улице Быстринской, 18/1. Пока неизвестно, с какой высоты выпала девушка, но от полученных травм она скончалась», — рассказали в ведомстве.
В УМВД сообщили, что личность погибшей в данный момент устанавливается. На месте работают следовательно-оперативные органы, обстоятельства трагедии выясняются.
Фото с места трагедии
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!