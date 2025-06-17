В Сургуте введут ограничения на использование электросамокатов

Мэрия Сургута заключит соглашение с кикшеринговыми компаниями, где будут прописаны строгие правила по использованию электросамокатов. Такая задача была озвучена на заседании комитета по нормотворчеству в городской думе.
«В документе предусмотрены правила использования СИМ, среди которых ограничение скорости от 5 км/час до 15 км/час в зависимости от территорий, запрет движения на площадях, бульварах и набережных. А также возле детских садов и школ без специальных велодорожек или тротуаров шириной менее 1,5 м», — сказано в telegram-канале думы.
В пешеходных зонах, парках и скверах тоже будет запрещено ездить на электросамокатах. Более того, парковать их в местах, не обозначенных специальной разметкой, будет также нельзя.
Дело в том, что количество происшествий с участием самокатов увеличивается, поэтому необходимо установить требования, соблюдение которых можно будет контролировать на муниципальном уровне. «С начала мая в травматологию попали 43 пациента с самокатной травмой — цифры за полтора месяца уже превышают показатели всего прошлогоднего сезона. Причем чаще всего самокатчики поступают с травмой головы», — прокомментировали в травмбольнице Сургута.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!