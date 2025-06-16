В Сургуте (ХМАО) выставлена на продажу действующая фабрика по производству пластиковых и алюминиевых окон. Стоимость производственного комплекса превышает 200 миллионов рублей, сообщил URA.RU представитель продавца.
«Продается полноценное производство по изготовлению окон с оборудованием и инфраструктурой. Цена — 204 миллиона рублей, но можем обсудить варианты», — уточнили в компании.
На участке площадью 3000 квадратных метров расположены офисные помещения, общежитие на 20 человек и производственные цеха. В цехах установлено все необходимое оборудование для изготовления оконных конструкций, включая токарные станки и камеры покраски металлических изделий.
Ранее URA.RU писало, что вахтовиков из ХМАО зовут работать на завод по изготовлению металлопластиковых дверей в Израиль. Работодатель обещает зарплату от 300 тысяч рублей в месяц.
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