16 июня 2025

В ХМАО продают фабрику пластиковых окон за 200 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фабрику по производству окон продают в Сургуте
Фабрику по производству окон продают в Сургуте Фото:

В Сургуте (ХМАО) выставлена на продажу действующая фабрика по производству пластиковых и алюминиевых окон. Стоимость производственного комплекса превышает 200 миллионов рублей, сообщил URA.RU представитель продавца.

«Продается полноценное производство по изготовлению окон с оборудованием и инфраструктурой. Цена — 204 миллиона рублей, но можем обсудить варианты», — уточнили в компании.

На участке площадью 3000 квадратных метров расположены офисные помещения, общежитие на 20 человек и производственные цеха. В цехах установлено все необходимое оборудование для изготовления оконных конструкций, включая токарные станки и камеры покраски металлических изделий.

Ранее URA.RU писало, что вахтовиков из ХМАО зовут работать на завод по изготовлению металлопластиковых дверей в Израиль. Работодатель обещает зарплату от 300 тысяч рублей в месяц.

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В Сургуте (ХМАО) выставлена на продажу действующая фабрика по производству пластиковых и алюминиевых окон. Стоимость производственного комплекса превышает 200 миллионов рублей, сообщил URA.RU представитель продавца. «Продается полноценное производство по изготовлению окон с оборудованием и инфраструктурой. Цена — 204 миллиона рублей, но можем обсудить варианты», — уточнили в компании. На участке площадью 3000 квадратных метров расположены офисные помещения, общежитие на 20 человек и производственные цеха. В цехах установлено все необходимое оборудование для изготовления оконных конструкций, включая токарные станки и камеры покраски металлических изделий. Ранее URA.RU писало, что вахтовиков из ХМАО зовут работать на завод по изготовлению металлопластиковых дверей в Израиль. Работодатель обещает зарплату от 300 тысяч рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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