В ночном клубе Сургута разгорелся скандал из-за посетителя, съевшего всю еду с чужого столика

В ночном клубе Сургута «Dark bar» произошел скандал из-за того, что посетитель съел еду с чужого столика, а сотрудники отказались брать на себя ответственность за произошедшее. Об этом URA.RU рассказала одна из посетительниц заведения.
«Мы увидели, как незнакомец ест наши роллы и закуски. Конечно же, мы подошли к нему и сказали, что есть нашу еду нельзя, официантка тоже провела с ним беседу, но ничего не изменилось — человек продолжал нагло жевать. Тогда мы обратились к охраннику, но и он не смог нам помочь. В итоге еды у нас не осталось, при том, что депозит столика составлял четыре тысячи рублей», — рассказала девушка.
По словам сургутянки, коллектив клуба заявил, что их вины в этом нет, а у молодого человека нет денег, чтобы оплатить съеденное. При этом управляющая якобы задавала неуместные вопросы, не относящиеся к делу, и настаивала на том, что мужчине кто-то разрешил присесть за стол.
«В итоге коллектив скинулся по сто рублей, набрав нужную сумму. Мы вышли на улицу, а наглец увязался за нами — наверное, еще и подраться хотел», — рассказала собеседница.
В «Dark bar» отказались комментировать ситуацию по телефону. «Почему я должна с посторонним человеком это обсуждать? Если бы вы пришли ко мне, мы бы поговорили, а так я понятия не имею, кто вы, девушка», — сказала управляющая журналисту.
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