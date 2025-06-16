16 июня 2025

На трассе в ХМАО погиб байкер

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстоятельства аварии устанавливаются
Обстоятельства аварии устанавливаются Фото:

В ХМАО на 13-м километре автодороги «Югра» произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Об этом сообщили в Управлении автодорог Югры.

По данным ведомства, около 08:54 мотоцикл «Suzuki» столкнулся с автомобилем «Toyota». «В результате аварии водитель мотоцикла 1995 года рождения погиб», — уточнили в ГИБДД.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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В ХМАО на 13-м километре автодороги «Югра» произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Об этом сообщили в Управлении автодорог Югры. По данным ведомства, около 08:54 мотоцикл «Suzuki» столкнулся с автомобилем «Toyota». «В результате аварии водитель мотоцикла 1995 года рождения погиб», — уточнили в ГИБДД. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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