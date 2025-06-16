На трассе в ХМАО погиб байкер

Обстоятельства аварии устанавливаются
В ХМАО на 13-м километре автодороги «Югра» произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Об этом сообщили в Управлении автодорог Югры.
По данным ведомства, около 08:54 мотоцикл «Suzuki» столкнулся с автомобилем «Toyota». «В результате аварии водитель мотоцикла 1995 года рождения погиб», — уточнили в ГИБДД.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
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