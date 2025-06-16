16 июня 2025

В ХМАО в ДТП с несовершеннолетним самокатчиком женщина сломала ногу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Происшествие случилось 29 мая
Происшествие случилось 29 мая Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 29 мая на женщину наехал сотрудник доставки на электросамокате. В результате столкновения югорчанка получила рваную рану ноги и открытый скольчатый перелом лодыжки. О происшествии в соцсети сообщила сестра пострадавшей.

«29 мая 2025 года моя старшая сестра шла ко мне на работу. Примерно в промежутке с 08:30 до 09:00, на перекрестке улиц Ханты и Романтиков, в нее сзади на полной скорости врезался самокатчик, работающий в службе доставки. Результат — скольчатый перелом ноги, открытая травма, экстренная помощь, госпитализация. Виновник вызвал мать, потому что ему всего 15 лет», — передает сообщение telegram-канал «Нижневартовск/ХМАО».

Уточняется, что изначально подросток пытался скрыться с места происшествия. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) 29 мая на женщину наехал сотрудник доставки на электросамокате. В результате столкновения югорчанка получила рваную рану ноги и открытый скольчатый перелом лодыжки. О происшествии в соцсети сообщила сестра пострадавшей. «29 мая 2025 года моя старшая сестра шла ко мне на работу. Примерно в промежутке с 08:30 до 09:00, на перекрестке улиц Ханты и Романтиков, в нее сзади на полной скорости врезался самокатчик, работающий в службе доставки. Результат — скольчатый перелом ноги, открытая травма, экстренная помощь, госпитализация. Виновник вызвал мать, потому что ему всего 15 лет», — передает сообщение telegram-канал «Нижневартовск/ХМАО». Уточняется, что изначально подросток пытался скрыться с места происшествия. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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