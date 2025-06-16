В Нижневартовске (ХМАО) 29 мая на женщину наехал сотрудник доставки на электросамокате. В результате столкновения югорчанка получила рваную рану ноги и открытый скольчатый перелом лодыжки. О происшествии в соцсети сообщила сестра пострадавшей.
«29 мая 2025 года моя старшая сестра шла ко мне на работу. Примерно в промежутке с 08:30 до 09:00, на перекрестке улиц Ханты и Романтиков, в нее сзади на полной скорости врезался самокатчик, работающий в службе доставки. Результат — скольчатый перелом ноги, открытая травма, экстренная помощь, госпитализация. Виновник вызвал мать, потому что ему всего 15 лет», — передает сообщение telegram-канал «Нижневартовск/ХМАО».
Уточняется, что изначально подросток пытался скрыться с места происшествия. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. Ответ ожидается.
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