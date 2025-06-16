16 июня 2025

В городе ХМАО сгорел автомобиль посреди ночи. Видео

В Нефтеюганске сгорел автомобиль посреди ночи
© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание устранили за 10 минут
Возгорание устранили за 10 минут Фото:

В 12 микрорайоне Нефтеюганска сгорел автомобиль. Об этом сообщили URA.RU в МЧС Югры.

«В 03:13 поступило сообщение о возгорании машины. Возгорание было локализовано в 03:21, открытое горение ликвидировано в 03:22», — сообщили в министерстве.

В тушении пожара участвовали четыре сотрудника личного состава и одна единица техники. Причина возгорания еще устанавливается.

Видео — telegram-канал «Это Юганск, детка!»

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В 12 микрорайоне Нефтеюганска сгорел автомобиль. Об этом сообщили URA.RU в МЧС Югры. «В 03:13 поступило сообщение о возгорании машины. Возгорание было локализовано в 03:21, открытое горение ликвидировано в 03:22», — сообщили в министерстве. В тушении пожара участвовали четыре сотрудника личного состава и одна единица техники. Причина возгорания еще устанавливается. Видео — telegram-канал «Это Юганск, детка!»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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