Возгорание устранили за 10 минут
В 12 микрорайоне Нефтеюганска сгорел автомобиль. Об этом сообщили URA.RU в МЧС Югры.
«В 03:13 поступило сообщение о возгорании машины. Возгорание было локализовано в 03:21, открытое горение ликвидировано в 03:22», — сообщили в министерстве.
В тушении пожара участвовали четыре сотрудника личного состава и одна единица техники. Причина возгорания еще устанавливается.
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