В Тюмени открылся первый магазин люксовых сумок Furla

Магазин открылся в начале ноября
В Тюмени открылся первый магазин итальянского бренда аксессуаров Furla. Бутик расположен в одном из ТРЦ города. Информация об этом размещена в официальных соцсетях торгового центра.
«Долгожданно открытие фирменного магазина Furla в Тюмени»,— говорится в сообщении. Запуск бутика состоялся в начале ноября.
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