17 ноября 2024

В Тюмени открылся первый магазин люксовых сумок Furla

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин открылся в начале ноября
Магазин открылся в начале ноября Фото:

В Тюмени открылся первый магазин итальянского бренда аксессуаров Furla. Бутик расположен в одном из ТРЦ города. Информация об этом размещена в официальных соцсетях торгового центра.

«Долгожданно открытие фирменного магазина Furla в Тюмени»,— говорится в сообщении. Запуск бутика состоялся в начале ноября.

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В Тюмени открылся первый магазин итальянского бренда аксессуаров Furla. Бутик расположен в одном из ТРЦ города. Информация об этом размещена в официальных соцсетях торгового центра. «Долгожданно открытие фирменного магазина Furla в Тюмени»,— говорится в сообщении. Запуск бутика состоялся в начале ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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